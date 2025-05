O município de Sumaré deu um importante passo na inclusão e no cuidado com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foi sancionada a lei que autoriza a criação da Escola de Gênios, um projeto pioneiro voltado ao atendimento multidisciplinar e suporte especializado a crianças, adolescentes e adultos com TEA, além de oferecer orientação e acolhimento aos seus familiares. A lei nº 7465 é de autoria do vereador Raí do Paraíso.

A nova lei prevê que a Escola de Gênios oferecerá atendimento psicológico, fonoaudiológico, terapia ocupacional e outras especialidades terapêuticas. O objetivo é promover o desenvolvimento integral das pessoas com autismo, fortalecendo suas habilidades sociais e de comunicação.

Entre os serviços previstos, estão a capacitação e orientação a familiares e cuidadores, atividades de inclusão social e capacitação profissional, apoio à rede municipal de ensino para adaptação de metodologias e capacitação de professores e parcerias com instituições públicas e privadas para ampliar a rede de atendimento.

Os atendimentos, que poderão ser realizados de forma individual ou coletiva, serão gratuitos, mediante encaminhamento pelos serviços públicos de Saúde, Assistência Social e Educação.

Gestão

A gestão da Escola de Gênios poderá ser realizada por uma instituição do terceiro setor, selecionada por chamamento público, garantindo transparência e eficiência. Será possível firmar parcerias com universidades e organizações da sociedade civil para fortalecer a execução dos serviços.

Segundo o prefeito Henrique do Paraíso, a criação da Escola de Gênios representa um avanço importante nas políticas públicas de inclusão. “Com a Escola de Gênios, Sumaré reafirma seu compromisso com a dignidade, o respeito e o acolhimento das pessoas com autismo e suas famílias. Vamos construir um espaço de cuidado, aprendizado e oportunidade, com base nas melhores práticas terapêuticas e educacionais”, declarou o prefeito.

A secretária municipal de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, também comemorou a sanção da lei. “Essa iniciativa representa um marco na forma como acolhemos e cuidamos das pessoas com autismo em Sumaré. A Escola de Gênios será um espaço de respeito e desenvolvimento, com atendimento humanizado e suporte às famílias. É uma conquista de toda a sociedade”, afirmou a secretária.

A estrutura da escola poderá ser instalada em imóvel público, conforme viabilidade orçamentária. A lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.