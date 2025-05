No último final de semana, o município de Sumaré foi palco do “Festival de Judô para Todos”, iniciativa conduzida pelo sensei Wagner Araújo, com o apoio da Prefeitura Municipal de Sumaré e da secretaria de Esportes e Lazer.

O evento foi realizado no Centro Esportivo Vereador José Pereira e reuniu cerca de 300 jovens atletas, com idades entre 7 e 15 anos, vindos de diversas cidades da Região Metropolitana de Campinas, como Sumaré, Americana, Limeira, Nova Odessa e Hortolândia.

A ação integra o projeto “Sensei Wagner Araújo – Vivências e Aprendizado da Arte Caminho Suave”, que vai além do tradicional randori (treinamento livre), promovendo a integração, socialização e os valores formativos do judô.

Participaram do evento alunos do sensei Wagner Araújo oriundos do Clube Recreativo Sumaré, Instituto Bem Querer e da própria secretaria de Esporte e Lazer. Um dos destaques do festival foi a apresentação cultural do grupo Taiko – Ishin Denshin Wadaiko, da Associação Nipo-Brasileira de Sumaré, que encantou o público com sua performance.

O secretário de Esportes e Lazer, Pedro Rocha, destacou a importância da valorização das modalidades esportivas. “O judô é uma ferramenta de educação e disciplina. Eventos como este mostram que o esporte transforma realidades e constrói cidadãos. Nosso compromisso é garantir cada vez mais acesso e estrutura para essas ações”, disse.

Já o Prefeito Henrique do Paraíso reforçou o papel do poder público na promoção de oportunidades para crianças e adolescentes. “Ficamos muito orgulhosos em apoiar projetos que promovem o esporte com inclusão e respeito. O Festival de Judô é um exemplo do que queremos para Sumaré: mais incentivo ao esporte de base, mais cidadania e mais futuro para nossas crianças”, concluiu.