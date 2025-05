Sumaré deu um salto importante no cenário regional: subiu da 4ª para a 3ª colocação no ranking das cidades que mais geraram empregos formais na Região Metropolitana de Campinas (RMC) em 2025. O dado foi divulgado pelo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e se refere ao período de janeiro a abril deste ano.

Segundo o levantamento, o município registrou 13.723 admissões e 12.068 demissões, resultando em um saldo positivo de 1.655 vagas com carteira assinada. Isso representa 7,17% de todo o saldo de empregos da RMC, que totalizou 23.080 novas vagas no quadrimestre.

Com esse desempenho, a cidade ultrapassou Paulínia, que ficou em 4º lugar com saldo de 1.440 vagas, e agora está atrás apenas de Campinas (7.696 vagas) e Indaiatuba (1.944 vagas).

Essa evolução reforça o dinamismo econômico da cidade e o impacto de políticas públicas que vêm estimulando o desenvolvimento local, como incentivos à instalação de novas empresas e qualificação da mão de obra.

Crescimento com planejamento

Para o prefeito Henrique do Paraíso, os números refletem o compromisso da atual gestão com o progresso da cidade. “Trabalhamos para atrair investimentos, desburocratizar processos e valorizar nossa gente. Ver Sumaré entre as três cidades que mais geraram empregos na RMC é motivo de orgulho para todos nós”, disse.

O vice-prefeito André da Farmácia também comemorou a conquista e reforçou o papel da cidade como motor da economia regional. “Sumaré tem vocação para crescer e gerar oportunidades. Esse salto de posição é fruto de uma gestão que pensa no futuro e cuida das pessoas. A geração de empregos significa comida na mesa, dignidade e independência para as famílias”.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou as ações que vêm sendo implementadas para impulsionar a economia local. “Temos trabalhado firmemente na atração de empresas, ampliação dos distritos industriais, parcerias com o setor privado e programas de capacitação profissional. O mercado está reagindo, e o saldo positivo de empregos comprova isso.”

Protagonismo regional

O salto de Sumaré no ranking consolida a cidade como um dos principais polos de emprego e renda da RMC. O desempenho supera centros industriais tradicionais como Americana, Hortolândia e Paulínia — sinalizando que o município tem se tornado referência em ambiente favorável aos negócios e geração de oportunidades.

Em maio deste ano, Sumaré realizou o maior Feirão do Emprego da sua história, reunindo mais de 4 mil candidatos em busca de oportunidades para cerca de 2 mil vagas de trabalho.