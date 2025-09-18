Na madrugada desta segunda-feira (16), um homem de 27 anos morreu após confronto armado com equipes do 4° e do 10° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em Sumaré. Ele é apontado pela Polícia Militar como integrante da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Segundo informações da PM, o setor de inteligência havia identificado que o suspeito estaria atuando no tráfico de drogas na região de Nova Veneza, no Parque Salerno. Contra o cidadão também havia um mandado de prisão expedido por roubo. O indivíduo possuía diversos antecedentes criminais: furtos, roubos, tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e homicídio.

O relato é que, por volta das 2h, os policiais localizaram o suspeito em uma área de mata na Rua Batatais. Armado com uma pistola calibre .380, ele teria disparado contra as equipes, desencadeando a primeira troca de tiros. Após tentar fugir, foi novamente encontrado, momento em que houve novo confronto. Baleado, o homem acabou atingido por quatro disparos e morreu no local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou o óbito. Na ação, além da arma utilizada pelo suspeito, foram apreendidas 167 porções de maconha, 15 porções de “ice”, 177 de cocaína, 234 de crack, R$ 1,8 mil em dinheiro e folhas com anotações do tráfico. A arma do policial que efetuou os disparos também foi apreendida, seguindo o protocolo de investigação.