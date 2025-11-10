Após receber denúncia, PMs localizaram veículo roubado e suspeitos em mata no Jardim Dulce

Na tarde deste domingo (9), um homem suspeito de ter participado de um roubo de uma motocicleta morreu após trocar tiros com a Polícia Militar em Sumaré. No entanto, um comparsa do indivíduo baleado conseguiu fugir.

De acordo com informações da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), policiais militares foram chamados para verificar uma denúncia de possível abandono de veículo roubado em uma área de mata, na Avenida Cândido José Ribeiro, no Jardim Dulce.

Ao chegarem no local, segundo a SSP, a equipe policial foi recebida a tiros por dois suspeitos. E, durante o confronto, um deles foi baleado, enquanto o outro conseguiu fugir. O homem atingido não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local.

Conforme as informações oficiais, com o cidadão os policiais encontraram o documento do proprietário da motocicleta roubada e a arma de fogo utilizada na troca de tiros. Já o segundo suspeito não foi localizado até o momento da reportagem.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Sumaré como morte decorrente de intervenção policial, localização e apreensão de objeto e veículo. A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer os fatos e localizar o segundo suspeito.