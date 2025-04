Policiais militares detiveram na madrugada da última sexta-feira (25) um indivíduo suspeito de tráfico de drogas na Avenida Chico Mendes, no Jardim das Nações, em Sumaré. No deslocamento para atender a uma ocorrência, a equipe policial avistou um homem que, ao perceber a presença dos PMs, tentou fugir. Segundo relato, o suspeito chamava a atenção por segurar uma blusa na cintura, indicando a possível presença de uma arma de fogo, o que motivou a abordagem.

O homem tentou escapar, mas foi perseguido pelas ruas do Jardim das Nações. Durante a fuga, arremessou uma sacola branca no telhado de uma residência na Rua José Vedovatto. Com o apoio de viaturas, os policiais conseguiram abordá-lo e o detiveram. De imediato não foram encontrados objetos ilícitos, somente um aparelho de telefone celular e uma corrente de prata. Apesar do celular bloqueado, os policiais observaram que o aparelho recebia ligações e mensagens pelo WhatsApp relacionadas a drogas.

Após o uso de algemas para garantir a segurança dos PMs, a equipe verificou a residência e encontrou uma sacola contendo 27 trouxas de maconha, 23 tubos (eppendorfs) de cocaína, 9 “Dry” e 13 pedras de crack. Durante a rápida conversa com o suspeito, ele confessou estar traficando na praça do bairro Nações. Foi então formalizada a prisão em flagrante. Os dados do caso, o suspeito e os entorpecentes apreendidos foram encaminhados ao plantão policial.