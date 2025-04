Sumaré tem 5,4 mil vacinas da gripe; começa hoje

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré iniciará nesta sexta-feira (04) a Campanha de Vacinação Contra Gripe.

O imunizante estará disponível das 7h30 às 15h30 nas salas de vacina das USFs (Unidade Saúde da Família), exceto no Virgílio Viel e Santa Clara. Na unidade do Cruzeiro, o atendimento é de quarta-feira, das 9h às 15h30. No Módulo SOMA, terça e quinta-feira, das 9h às 14h30. Para receber a dose, basta apresentar a Carteira de Vacinação e um documento de identificação.

De acordo com a Vigilância em Saúde, o município recebeu 5.400 doses da vacina trivalente contra Influenza (gripe) para iniciar a imunização das pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, além do público especial. A meta do município é vacinar 90% do público-alvo, o que representa aproximadamente 19.407 pessoas.

O secretário de Saúde, Rafael Virginelli, orienta que a campanha de vacinação é a principal medida de prevenção contra o vírus. “O nosso objetivo é contribuir com a redução de casos e garantir a proteção contra a doença, bem como internações e óbitos. A vacina contra gripe também pode ser tomada com imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, se for preciso atualizar a carteirinha com outras doses”, explicou.

De acordo com a nova orientação do Ministério da Saúde, a vacinação contra a gripe será disponibilizada de forma contínua aos grupos que fazem parte do calendário de rotina e demais grupos especiais até 31 de janeiro de 2026. A vacina é contraindicada para menores de 6 meses e também para pessoas que tiveram reação anafilática grave em doses anteriores.

Público-alvo e grupo especial em Sumaré

Além das pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes, a vacinação estará disponível também para o grupo especial: puérperas (mães que tiveram filho há até 45 dias); trabalhadores da saúde; professores; pessoas com doenças crônicas e outras condições especiais; povos indígenas; quilombolas; forças armadas, de segurança e salvamento; pessoas com deficiência permanente; pessoas em situação de rua; trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário; caminhoneiros; portuários; trabalhadores dos Correios; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional e idosos vivendo em instituição de longa permanência.

Unidades

– USF Bandeirantes – Rua Josias Macedo Neves, 15 – Parque Bandeirantes

– USF Denadai – Rua Luciano Ramos Ayala, 553 – Jardim Denadai

– USF Ypiranga – Rua Rodigar Araújo Santos, 21 – Jardim Ypiranga

– USF São Judas – Rua Circular, S/N – Jardim São Judas Tadeu

– USF Jardim do Trevo – Rua Inácio Nogueira de Moura, 226 – Jardim do Trevo

– USF Cis Nova Veneza – Rua Paraíba, 211 – Jardim São Francisco

– USF Matão – Rua São Tiago Menor, 195 – Matão

– USF Nova Terra – Rua Carlos Rogerio Farias, 315 – Nova Terra

– USF Paraiso – Rua Expedito Vieira Damasceno, 50 – Jardim Paraiso

– USF Ângelo Tomazin – Rua Gervacina Alves Ferreira, 1450 – Ângelo Tomazin

– UBS Dall’Orto – Rua Piracanjuba, 95 – Dall’Orto

– USF Florely – Rua Argia Demarchi, 72 – Jardim Florely

– USF Maria Antônia – Rua Oswaldo Vaccari, 685 – Maria Antônia

– USF Cruzeiro – Rua Três, 311 – Chacara Estrela Dalva

– UBS CS II – Rua Antônio do Valle Melo, 1510 – Centro

– Módulo Soma – Rua Um, s/n – Vila Soma

– USF Vasconcelos – Rua João de Vasconcelos, 777 – Jardim Vasconcelos

– USF Veccon – Rua Moacyr Cândido de Oliveira, 158 – Residencial Veccon

– USF Bordon – Rua Antonieta Ravagnani Tanner, 190 – Residencial Bordon

– USF Lucélia – Rua Argentina, S/N – Jardim Lucélia

– USF Picerno – Rua da Saúde, S/N – Picerno

