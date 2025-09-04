Sumaré consolidou em junho de 2025 mais um avanço no mercado de trabalho. De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com base em dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), o município apresentou a quinta menor taxa de desemprego entre as 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

A taxa registrada foi de 4,74%, o que representa 10.301 trabalhadores sem ocupação. O índice é significativamente inferior à média regional (7,34%) e também abaixo da média nacional (5,8%, segundo o IBGE). No mesmo período, Sumaré alcançou taxa de ocupação de 95,25%, equivalente a 206.765 pessoas empregadas, reforçando a força de seu mercado consumidor, o segundo maior da região.

Henrique do Paraiso destacou que o resultado reflete o esforço conjunto da gestão municipal. “Trabalhamos para criar um ambiente favorável à instalação de empresas e geração de empregos. Estar entre as cinco cidades com menor taxa de desemprego da RMC é fruto de planejamento e de políticas públicas voltadas ao crescimento econômico e social”, disse o prefeito.

O vice-prefeito, Andre da Farmácia, ressaltou que o desafio agora é ampliar a formalização. “Avançamos muito, mas ainda temos o desafio da informalidade. O fato de estarmos abaixo da média nacional mostra que seguimos evoluindo. Vamos continuar investindo em capacitação e apoio ao empreendedorismo”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, reforçou o potencial da cidade para atrair investimentos. “Sumaré tem localização estratégica e um mercado consumidor robusto, que atraem empresas e ampliam oportunidades. Nosso compromisso é transformar essa força em empregos cada vez mais formais, oferecendo melhores condições aos trabalhadores”.