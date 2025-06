A Prefeitura de Sumaré, por meio do Fundo Social de Solidariedade e em parceria com o programa estadual Superação SP, tem inscrições para a nova etapa do programa Caminho da Capacitação. A iniciativa oferece cursos profissionalizantes gratuitos voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ainda há vagas disponíveis para os cursos de banho e tosa, barbeiro, soldagem e mecânica de motos.

A presidente do Fundo Social, Débora Mikaelle, destacou a importância do programa. “Essa é uma oportunidade concreta para que nossos moradores se qualifiquem, conquistem independência financeira e enxerguem um novo caminho”, disse. Ela reforçou o chamado para quem ainda não se inscreveu. “Temos algumas vagas abertas especialmente para cursos com grande procura e potencial de geração de renda. É o momento de agarrar essa chance e mudar de vida”.

O prefeito Henrique do Paraíso também enfatizou o compromisso da gestão com o acesso à educação profissional. “Garantir ensino de qualidade e gratuito é prioridade para Sumaré. Com esses cursos, estamos oferecendo uma verdadeira ponte para a inclusão produtiva e a geração de renda”, reforçou.

As aulas são realizadas nas chamadas “carretas-escola”, com estrutura adequada e instrutores capacitados, garantindo formação prática e acessível.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do programa estadual: www.cursofussp.sp.gov.br.

É necessário selecionar o município de Sumaré e preencher os dados exigidos. A prioridade é para moradores em situação de vulnerabilidade social, preferencialmente beneficiários de programas sociais.

Para mais informações, o Fundo Social de Sumaré atende pelo telefone e WhatsApp: (19) 3883-5282.