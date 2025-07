Sumaré tem mais de 60 vagas de emprego para diferentes áreas nesta terça-feira (2)A Prefeitura de Sumaré, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), está com diversas oportunidades de emprego abertas nesta quarta-feira (2). São mais de 60 vagas para diferentes níveis de escolaridade e setores, com destaque para áreas industriais, administrativas e de atendimento. Há também chances exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e vagas de estágio.

O atendimento no PAT é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos.

Entre os destaques do dia estão:

Atendente de lanchonete: 20 vagas (10 exclusivas para PCD), exigência de ensino fundamental completo e salário de R$ 1.785,00;

Eletricista: salário de R$ 4.383,56, com exigência de curso técnico e experiência de seis meses;

Analista Fiscal: salário de R$ 3.300,00, necessário superior completo em Contabilidade ou Administração, inglês fluente e conhecimento em SAP;

Técnico de manutenção elétrica e eletrônica: ambos com salário de R$ 3.500,00 e exigência de curso técnico e seis meses de experiência;

Costureira, cortador de tecidos, operador de urdideira e tecelão de malhas: vagas no setor têxtil, com salários entre R$ 1.850,00 e R$ 3.200,00;

Auxiliar de limpeza e auxiliar de manutenção: oportunidades com exigência de ensino fundamental ou médio e experiência anterior;

Estágio em RH: 2 vagas para estudantes de Recursos Humanos ou Psicologia, sem exigência de experiência.

Há também vagas para operadores de produção e máquinas, auxiliar de almoxarifado, revisor têxtil, técnico em segurança do trabalho, tapeceiro de autos, entre outras funções.

Algumas vagas exigem cursos específicos, como o de empilhadeira, além de experiência comprovada. Para se candidatar, é necessário comparecer pessoalmente ao PAT com RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

