A Polícia Militar intensificou as ações de patrulhamento preventivo em Sumaré e, no final de semana, realizou prisões nos bairros Jardim Bom Retiro, Jardim Rosa e Silva e Parque das Nações. Três ocorrências distintas, registradas entre domingo (13) e a madrugada desta segunda-feira (14), resultaram na prisão de traficantes de drogas, apreensão de entorpecentes e a detenção de um agressor por violência doméstica.

Drogas no Bom Retiro

Na primeira ocorrência, durante patrulhamento pela Rua Augusto Diogo Ayala no domingo, policiais militares observaram dois homens em atitude considerada suspeita. Na abordagem, um deles portava uma porção de cocaína e R$ 70 em espécie. O suspeito confessou aos PMs estar vendendo entorpecentes. O outro, que também carregava cocaína, afirmou que havia acabado de comprar a droga. Ambos foram encaminhados ao Plantão Policial de Sumaré, mas apenas o vendedor permaneceu detido à disposição da Justiça.

Tráfico e associação no Rosa e Silva

Durante a noite de domingo, um veículo estacionado na Rua das Rosas chamou a atenção de uma equipe da PM. Ao tentarem abordar dois suspeitos do lado de fora da residência, um deles correu para dentro da casa com um objeto nas mãos. Com reforço de outras viaturas, a Polícia Militar realizou buscas no imóvel, onde encontrou cinco indivíduos. Durante a vistoria, foram apreendidos: 0,530 kg de maconha; 0,001 kg de dry; 0,082 kg de cocaína; 0,030 kg de crack; e R$ 230,00 em dinheiro. Os suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Violência doméstica e tráfico no Nações

Por fim, uma mulher acionou a PM após ser agredida com socos pelo companheiro na Rua Zuleika Rodrigues da Silva. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o agressor trancado dentro do imóvel. Com apoio de outras viaturas, a equipe entrou na casa e deteve o suspeito. Durante a averiguação, os policiais localizaram uma mochila com drogas e um simulacro de arma de fogo. A apreensão totalizou: 0,186 kg de skunk; 0,072 kg de dry; e 0,106 kg de maconha. O homem alegou receber R$ 500 por semana para guardar os entorpecentes. A vítima foi levada à UPA Denadai para atendimento médico, e o autor permaneceu preso.