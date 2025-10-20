Após a passagem de uma frente fria, o tempo volta a ficar estável em grande parte do Estado de São Paulo nesta segunda-feira (20). Segundo a previsão meteorológica, um sistema de alta pressão atmosférica se estabelece sobre a região, garantindo um dia de sol e poucas nuvens na maior parte do território paulista.

Em Sumaré, esta segunda-feira (20) será de tempo firme e temperaturas amenas. O dia amanhece com frio, registrando cerca de 13 °C, e céu parcialmente limpo. No decorrer da manhã, o sol aparece com mais força e ajuda a elevar gradualmente a temperatura, que deve atingir a máxima de 22 °C no início da tarde.

O clima permanece estável, sem previsão de chuva, e com vento fraco e ar mais seco. À noite, o céu continua limpo e as temperaturas voltam a cair, chegando a 14 °C. O cenário é típico do início da primavera: manhãs frias, tardes agradáveis e noites geladas, favorecendo atividades ao ar livre durante o dia, mas exigindo um agasalho no início e no fim do dia.

A expectativa é de que o tempo estável continue nos próximos dias, com manhãs frias, tardes mais aquecidas e noites geladas.