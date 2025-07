Sumaré inicia a última semana de julho com temperaturas mais baixas e chuva. Entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém dois alertas em vigor para a região.

O aviso de tempestade, válido até as 21h de terça-feira (29), prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora (até 50 mm no dia), ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo. A orientação é que a população evite áreas arborizadas, desligue aparelhos eletrônicos durante a ocorrência de raios e mantenha atenção para possíveis alagamentos e quedas de galhos.

Além da chuva, o INMET também alerta para queda de temperatura entre 3°C e 5°C até a manhã de terça-feira, quando a mínima deve ficar em torno de 8°C e a máxima em 17°C, com céu nublado e garoa em alguns períodos.

Na quarta-feira (30), o frio permanece, com mínima de 8°C e máxima de 17°C, porém com predomínio de sol ao longo do dia. Na quinta-feira (31), a temperatura começa a subir levemente, variando entre 9°C e 20°C, e há previsão de névoa ao amanhecer.

Na sexta-feira (1º), já no início de agosto, a mínima deve ser de 12°C e a máxima de 24°C, com tempo aberto e possibilidade de névoa pela manhã.

A Defesa Civil orienta que, em caso de ocorrências, os moradores entrem em contato pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193.