A Prefeitura de Sumaré publicou decreto que oficializa a pré-seleção de três unidades escolares municipais para a possível adesão ao modelo de escola cívico-militar. A iniciativa tem amparo na Lei Municipal nº 7.417, de 19 de março de 2025, que institui o Programa Escola Cívico-Militar no município. As unidades pré-selecionadas são: a Escola Municipal Antônio Palioto, Escola Municipal Magdalena Maria Vedovato Callegari e Escola Municipal Eliana Minchin Vaughan.

A escolha das unidades levou em consideração critérios técnicos definidos na legislação municipal e a viabilidade na estrutura de cada escola para a implantação do programa, que busca complementar as ações pedagógicas existentes — sem substituí-las — e promover um modelo de gestão voltado à “excelência acadêmica, à disciplina, e ao fortalecimento de valores cívicos e humanos”.

“Transformação profunda”, diz prefeito

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da iniciativa. “Estamos nos últimos passos para transformar de forma profunda a educação da nossa cidade. O modelo cívico-militar vem para somar, com foco no respeito, civismo e na construção de um futuro melhor para nossos jovens”, ressaltou. A consulta pública será conduzida pela Secretaria de Educação de Sumaré e a data e formato definidos por ato normativo, contando com ampla divulgação prévia. A decisão final sobre a adoção do modelo será da própria comunidade escolar.

No mês passado, uma comitiva da Prefeitura de Sumaré, formada por representantes da Secretaria de Educação e da Polícia Municipal, realizou uma visita técnica à cidade de Palmas, no Tocantins. A missão teve como objetivo conhecer boas práticas educacionais e modelos de gestão adotados em escolas cívico-militares da capital tocantinense e em unidades sob responsabilidade do Governo do Estado do Tocantins. As experiências observadas servirão como referência técnica para a implantação do modelo em Sumaré.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP