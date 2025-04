O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, anunciou a manutenção da cesta básica para servidores aposentados e pensionistas do município, em substituição ao vale-alimentação que passa a ser de R$ 800,00 aos servidores na ativa. A decisão ocorre após o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) considerar o vale-alimentação inconstitucional com base na Súmula Vinculante 55, de abril de 2024.

Os cerca de 270 beneficiários inativos receberão os valores referentes ao auxílio em cartão alimentação no dia 15 de abril e, a partir de 15 de maio, a distribuição será feita por meio da entrega direta da cesta básica, assegurando o apoio à alimentação. O assunto gerou bastante discussão durante a sessão da Câmara da semana passada, quando a alteração em lei foi aprovada junto do projeto que autorizava a revisão geral anual aos servidores públicos municipais.

Com 19 votos favoráveis e apenas 1 contrário, foi aprovada a proposta aceita durante assembleia realizada pelo SINDISSU (Sindicato dos Servidores Municipais de Sumaré). A proposta de revisão salarial acordada entre a administração municipal e o SINDISSU prevê um reajuste de 8,06% para os servidores em 2025. Este aumento será dividido em três etapas: 5,06% retroativo a 1º de março deste ano, 1,5% em junho e outros 1,5% em dezembro de 2025. Além disso, o subsídio saúde será fixado no valor de R$ 262,65, beneficiando diretamente a categoria.

Outra novidade trazida pela proposta foi justamente o reajuste do vale-alimentação, que passará a ser de R$ 800 a partir de abril de 2025. O valor será progressivamente ajustado ao longo dos próximos anos, chegando a R$ 1.200 em abril de 2028. Durante a apreciação do projeto havia um grupo de aposentados em plenário, aplaudindo cada manifestação de vários dos parlamentares, desaprovando a substituição do vale pela cesta com produtos ‘in natura’.

Prefeito e vice defendem medida

O prefeito Henrique do Paraíso se reuniu com servidores antes e depois da aprovação do projeto na Câmara e destacou a sensibilidade da administração municipal com os aposentados e pensionistas. “Sabemos das dificuldades enfrentadas por essa parcela da população, e não mediremos esforços para garantir esse apoio essencial, mesmo diante de desafios jurídicos”, ponderou.

O vice-prefeito, André da Farmácia, reforçou o compromisso da gestão com a alimentação dos inativos: “A prioridade é o bem-estar dos nossos idosos e pensionistas. Encontramos uma forma legal de continuar o benefício, assegurando que ninguém fique desassistido”, conclui.