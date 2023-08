Sumaré vai ter campanha permanente contra a febre maculosa

Sumaré vai contar com um sistema de instrução e campanha permanente

de combate e prevenção à febre maculosa. A iniciativa foi aprovada nesta terça-feira (8), por meio do Projeto de Lei nº 148/2023, de autoria do vereador Andre da Farmácia (PSC). A proposta, votada em sessão da Câmara Municipal, foi aprovada com 20 votos favoráveis. O texto segue para sanção do prefeito Luiz Dalben.

O PL estabelece que a Prefeitura de Sumaré deverá coordenar permanentemente atividades preventivas em conjunto com a sociedade civil, além de campanhas, como a elaboração e a ampla divulgação de material didático impresso e mídias digitais sobre prevenção e tratamento adequado da febre maculosa. O Poder Executivo também deverá realizar ações educativas e eventos públicos de conscientização e sensibilização para levar ao conhecimento da população informações sobre a enfermidade.

“Diante de tantos casos recentes de febre maculosa em Campinas e outras cidades da RMC, este projeto ganha ainda mais importância. É preciso investir na prevenção. A febre maculosa é uma doença infecciosa que pode se desenvolver desde formas clínicas leves até formas graves, com elevada taxa de letalidade”, alerta o vereador.

O PL tem por objetivo manter, de forma constante, ativa e atualizada, as ações de prevenção e combate à febre maculosa, bem como ampliar a informação e o conhecimento sobre causas, sintomas, os meios de prevenção e de tratamento. O projeto busca ainda incentivar a prevenção e o diagnóstico da doença e o tratamento dos pacientes.

Febre maculosa

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é transmitida pelo carrapato-estrela ou micuim, infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii. O carrapato-estrela não é o carrapato comum, que encontramos geralmente em cachorros. A espécie Amblyomma cajennense, transmissora da febre maculosa, pode ser encontrada em animais de grande porte (bois, cavalos, etc.), cães, aves domésticas, gambás, coelhos e, especialmente, na capivara.

A doença começa de forma repentina com um conjunto de sintomas semelhantes aos de outras infecções: febre alta, dor no corpo, dor da cabeça, falta de apetite, desânimo. Depois, aparecem pequenas manchas avermelhadas que crescem e tornam-se salientes. Essas lesões, parecidas com uma picada de pulga, às vezes, apresentam pequenas hemorragias sob a pele; aparecem em todo o corpo e também na palma das mãos e na planta dos pés, o que em geral não acontece nas outras doenças como sarampo, rubéola, dengue hemorrágica, por exemplo.

A febre maculosa brasileira tem cura, desde que o tratamento com antibióticos seja introduzido nos primeiros dois ou três dias. A febre maculosa é mais comum entre os meses de junho e novembro, período em que predominam as formas jovens do carrapato, conhecidas como micuins.