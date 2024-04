Sumaré vive guerra de pesquisas na pré-campanha

Sumaré já vive sua ‘guerra de pesquisas’ neste período

de pré-campanha. Os nomes mais conhecidos do eleitorado são o vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) e o ex-presidente da Câmara Willian Souza (PT). O governo Luiz Dalben (PSD) rachou a base e aposta no tio dele Éder Ruzza Dalben (PSD) como aposta para manter o grupo da família no poder.

Pesquisas registradas começaram a circular mostrando os 3 nomes da base do governo com algum destaque. O time Dalben aposta na convergência dos nomes de sobrinho e tio no avançar do tempo e da avaliação do governo.

Mas a presença do vice em outra campanha e do líder do governo em outra pode confundir o eleitorado e também o meio político que da suporte para o governo hoje.

A oposiçaõ ainda parece parada na cidade. O único candidato mais forte (economicamente) Guilherme Dall’Orto ainda segue sem fazer movimentações. Outro nome que era tido como oposição aos Dalben- o ex-vereador Décio Marmirolli (União)- deve estar no time de Willian.

