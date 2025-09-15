Projetos que serão votados na sessão desta terça-feira valorizam tradições culturais e esportivas

A Câmara Municipal de Sumaré vota, na sessão ordinária desta terça-feira, dia 16, dois projetos de lei que incluem eventos no calendário oficial do município. As propostas buscam valorizar tradições culturais e esportivas, além de fortalecer o sentimento de pertencimento comunitário, reconhecendo oficialmente iniciativas que movimentam a vida social de Sumaré. A 28ª reunião ordinária do ano está agendada para as 10h, no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

O primeiro projeto a ser votado na Ordem do Dia é o PL nº 398/2025, de autoria do vereador Allan Sangalli (PSB), que inclui o aniversário do União Bom Retiro Futebol Clube no Calendário Oficial de Eventos. O clube, fundado em 21 de novembro de 1981, foi quatro vezes vencedor do Campeonato Municipal de Sumaré e campeão metropolitano, destacando sua relevância para a comunidade local.

“Mais do que vitórias e troféus, o União Bom Retiro Futebol Clube representa um espaço de integração social, lazer e formação cidadã, sendo ponto de encontro para atletas, famílias e moradores. Ao valorizar o clube e sua trajetória, o município reconhece a importância do esporte como instrumento de inclusão, saúde e fortalecimento dos vínculos comunitários”, destaca Allan Sangalli na justificativa do projeto.

O outro projeto previsto na Ordem do Dia é o PL nº 408/2025, apresentado pelo vereador João Maioral (PDT), que inclui a Festa Caipira da Igreja do Evangelho Quadrangular no Calendário Oficial de Eventos de Sumaré. A inclusão da festa, realizada no mês de agosto, consolida a relevância cultural, social e comunitária do evento.

“Trata-se de uma celebração que reúne fiéis, famílias e visitantes em um ambiente seguro e acolhedor, com músicas, gastronomia variada, barracas tradicionais e atividades recreativas, fortalecendo os laços comunitários, promovendo integração entre todas as idades, estimulando a solidariedade e valorizando a cultura popular por meio de manifestações artísticas, músicas regionais e culinária típica”, argumenta João Maioral.