O ex-vereador e ex-secretário de Sumaré Welington da Farmácia

se destacou na pesquisa espontânea feita pela Memento para o NovoMomento no mês passado. O empresário Tigrão (Cidadania) também pontuou no levantamento que apresenta pergunta aberta para os eleitores.

O resultado traz que mais de 80% dos eleitores ainda não definiram quem pode vir a ser seu candidato na eleição do ano que vem. Na corrida com disco (estimulada), quem lidera é o vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicano), seguido pelo vereador William Souza (PT).

