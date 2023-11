Superintendente do DAE participa do Seminário Comitês PCJ – 30 anos

O diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, Laerson Andia Júnior, representou o prefeito Rafael Piovezan no Seminário Internacional Comitês PCJ – Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que aconteceu na sexta-feira (17), no Engenho Central de Piracicaba.

Em comemoração aos 30 anos do Comitês, o evento apresentou os avanços e perspectivas na Gestão de Recursos Hídricos na Bacia PCJ, a qual Santa Bárbara d’Oeste está inserida.

“São 30 anos de história de um trabalho feito em cima da nossa bacia hídrica que virou referência nacional. Temos um plano completo de ações que envolvem todos os municípios estabelecidos ao entorno dos nossos mananciais, provendo um caminho efetivo que vem conquistando avanços na otimização dos volumes de captação, bem como na qualidade da água tratada do esgoto que é devolvida aos nossos rios. Foi uma honra ter participado do evento e ter representado nosso município e o prefeito Rafael Piovezan”, comentou Laerson.

Participaram as intituições: Comitês PCJ, Agência das Bacias PCJ, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL), Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Consórcio PCJ, Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado de São Paulo (GAEMA-PCJ).

