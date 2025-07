As duas redes de Supermercado de Americana São Vicente e Paguemenos decidiram seguir rumos diferentes para atingir os consumidores nas redes sociais e no dia a dia.

No dia 13 de julho de 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos iniciou suas atividades. Naquela data, há 36 anos, foi inaugurada a loja 1, localizada na avenida da Amizade, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste. No entanto, a trajetória de sucesso começou antes, em 1976, quando os irmãos Antonio, João e Laerte Santichio adquiriram um pequeno mercado no bairro Jardim São Paulo, em Americana, interior de São Paulo, fundando a LF Santichio & Filhos LTDA.

Posteriormente, o nome da empresa foi alterado para Anjola, uma combinação das iniciais dos três irmãos. Em julho de 1989, a marca foi rebatizada como Pague Menos, iniciando uma expansão contínua. E, nos últimos dez anos, viveu um dos períodos mais expressivos de crescimento. De 2015 até hoje, a Rede saltou para 39 lojas em 21 cidades, além de um robusto Complexo logístico e administrativo, um Entreposto de Carnes, um dos maiores do estado de São Paulo, e uma Central de Panificação.

O ano de 2015 marcou o início de uma fase mais acelerada da expansão da Rede, com a abertura da unidade de São Pedro. No ano seguinte, foram inauguradas duas lojas em Araras, ampliando a presença no interior paulista. Em 2017, a Rede ampliou a presença em Campinas (Parque Prado) e Piracicaba (Vila Rezende) e iniciou operações em Limeira e Salto. Essa ampliação foi estratégica, consolidando a atuação em regiões com grande potencial de consumo.

Após um breve intervalo, em 2019 o Supermercados Pague Menos passou de uma para duas lojas em Paulínia, inaugurando a unidade no bairro João Aranha. No ano seguinte, mesmo diante da pandemia, a Rede seguiu firme com seus investimentos e abriu nova unidade em Campinas, no bairro Satélite Íris. Também em 2020, foi lançado o e-commerce superpaguemenos.com.br, que levou o atendimento da Rede para o ambiente digital. No mesmo ano, entrou em operação o Centro de Distribuição, com capacidade inicial para abastecer até 50 lojas.

Em 2021, duas novas cidades passaram a contar com unidades Pague Menos: São João da Boa Vista e Itu. Paralelamente, no mesmo ano, foi inaugurado o Complexo Administrativo e Logístico, com mais de 200 mil m², em Santa Bárbara d’Oeste. O espaço reúne operações administrativas, entreposto de carnes e logística da Rede, proporcionando mais eficiência à cadeia de abastecimento. No ano seguinte, em 2022, a Rede chegou a Mogi Guaçu e Valinhos, aumentando sua presença na região.

Além da expansão acelerada seguiu em 2023, com mais uma loja em Campinas e outra em Santa Bárbara d’Oeste, na já conhecida rua 13 de Maio, marcando o retorno às raízes da empresa, Ana Maria Braga foi anunciada como garota-propaganda da Rede. A escolha da apresentadora, conhecida por seu carisma e proximidade com as famílias brasileiras, reforça os valores do Supermercados Pague Menos: qualidade, preço baixo e atendimento que faz a diferença

Já em 2024, o crescimento continuou com a chegada da Rede à Região Metropolitana de Ribeirão Preto, uma das mais importantes do interior do estado, destacando-se pelo potencial econômico e pelo dinamismo do setor de varejo. E na cidade de Nova Odessa, foi inaugurada a Central de Panificação para abastecer todas as unidades.

E em 2025, a cidade de Campinas se fortalece como um dos principais polos da Rede, com as inaugurações das unidades nas avenidas Lix da Cunha e John Boyd Dunlop, chegando a sete lojas e se consagrando como um dos varejos com mais unidades no município.

