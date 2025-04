Supermercado tinha 10kg de carne 'imprópria'; foi autuado

A Vigilância Sanitária de Sumaré autuou, nesta terça-feira (1º), supermercado no Jardim Dall’Orto, região do Maria Antônia. Durante ação de inutilização de produtos impróprios para consumo, a Sanitária apreendeu aproximadamente 10 Kg de carnes que estavam sendo comercializadas sem as devidas condições de higiene e armazenamento, além de produtos vencidos.

Os produtos apreendidos estavam sendo comercializados sem prazo de validade, lote e rotulagem adequada, assim como as câmaras frias com péssimas condições de higiene e temperatura inadequadas.

Outros pontos além do Supermercado

A ação foi realizada em três estabelecimentos da cidade com o objetivo de coibir a venda de produtos que causam risco à saúde da população e de promover um ambiente seguro aos consumidores.

A superintendente da Vigilância em Saúde, Denise Barja, orienta a população para ficar atenta às condições de higiene e procedência dos produtos nos estabelecimentos comerciais.

“A fiscalização é realizada de forma contínua, garantindo que as normas sanitárias sejam respeitadas e a saúde pública priorizada”, acrescentou Denise.

Para o caso de denúncias sobre qualquer irregularidade, a população pode acionar o canal 156.

