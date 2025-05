Novo Supermercado abre 110 vagas em Paulínia; PCD também

A rede Boa Supermercados está com processo seletivo aberto para compor o quadro colaboradores da sua 19ª unidade, com inauguração prevista para o mês de junho, no município de Paulínia (SP). Ao todo, são 110 vagas de emprego.

As oportunidades estão abertas para todos os setores, como Frente de Caixa, Frios, Padaria, Açougue, Hortifruti, Reposição, Delivery e Prevenção e Perdas, incluindo vagas para cargos de liderança, assim como oportunidades para pessoas com deficiência (PcD). Como pré-requisitos, os candidatos devem ter disponibilidade de horários e residir em Paulínia. Não é necessário ter experiência anterior na função.

Os interessados podem encaminhar seu currículo para o e-mail [email protected] ou por WhatsApp (11) 99422-6487, sinalizando a área de interesse.

A nova loja estará localizada Avenida Caldas Carvalho, 260 – Bela Vista – Paulínia/SP (Entre a Av. José Paulino e Av. Paulista).

Sobre o Grupo Boa Supermercados:

Fundado em 1966 na cidade de Jundiaí, o Grupo Boa conta com 20 lojas em diversas regiões do estado de São Paulo – 18 delas com a bandeira Boa Supermercados e outras duas da marca Empório Dom Olívio. Combinando tradição e inovação, a rede é referência em variedade de produtos e preços competitivos, oferecendo uma experiência de compra única para seus clientes.

Informações adicionais sobre a rede:

