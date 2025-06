Supermercado abre 290 vagas para Indaiatuba

O Covabra Supermercados inicia na próxima segunda-feira, 2 de junho, o processo de recrutamento para sua nova unidade em Indaiatuba, que será inaugurada no segundo semestre. Ao todo, são 290 vagas para esta unidade. Os currículos podem ser enviados até 29 de agosto pelo site do Covabra, na área Trabalhe Conosco.

As vagas contemplam uma ampla gama de funções, incluindo oportunidades para quem busca o primeiro emprego e para profissionais acima dos 50 anos, com mais de 20 vagas destinadas a esse público. Além disso, o Covabra mantém seu compromisso com a diversidade, abrindo postos também para pessoas com deficiência (PCDs).



Há oportunidades para diversos cargos como líder de setor, operador de caixa, repositor de loja, açougueiro, confeiteiro, balconista, empacotador, ajudante de depósito, conferente e faxineiro, entre outros. A maioria não requer experiência, bastando ter perfil para atendimento ao cliente e afinidade com o setor. Para algumas funções, como padeiros, ajudantes de padaria, açougueiros e ajudantes de açougue é necessário experiência prévia.

“Buscamos profissionais comprometidos, com o perfil cordial de atendimento ao cliente e que gostem de trabalhar com o público. O Covabra Supermercados possui um bom clima organizacional, o que possibilita a retenção de colaboradores, permitindo progressão na carreira. Hoje, temos gerentes que começaram como operador de caixa”, conta Fabiana Fuzari, gerente executiva de gestão de pessoas do Covabra. A rede, atualmente, emprega mais de 4 mil funcionários.

As contratações para a nova unidade de Indaiatuba já começam na segunda quinzena de junho, quando será iniciado o treinamento dos novos colaboradores. A equipe contará com diferentes turnos de trabalho, incluindo manhã, tarde e noite, com jornadas de 8 ou 6 horas diárias. Os currículos que não forem selecionados farão parte do banco de talentos para futuras oportunidades.

Sobre o Covabra supermercado

Com mais de 35 anos de história, a rede de Supermercados Covabra (Comercial Varejista Brasileira Ltda.) foi fundada em Limeira, interior de São Paulo, em 1989. Destacou-se por implantar um novo conceito de supermercado na região e por ser pioneira no uso de tecnologia com leitores ópticos em todos os seus caixas, promovendo mais eficiência e economia para os consumidores.

Desde então, a marca não parou de investir e evoluir. Em 2017, inaugurou seu primeiro Centro de Distribuição em Sumaré (SP), com 13 mil m² de área construída, otimizando a logística e garantindo um abastecimento ainda mais eficiente para suas lojas.

Comprometida com a segurança alimentar e a sustentabilidade, a rede Covabra também passou a adotar práticas alinhadas ao RAMA (Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos), criado pela ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados). O programa garante a rastreabilidade dos alimentos, monitorando aspectos como resíduos de agrotóxicos e fornecendo informações que auxiliam na seleção consciente de produtores e fornecedores.

Atualmente, a rede Covabra conta com 21 lojas em 12 cidades do interior paulista (Campinas, Capivari, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Leme, Limeira, Pedreira, Pirassununga, Rio Claro e Vinhedo), empregando mais de 4 mil funcionários e oferecendo aos clientes uma ampla variedade de produtos, com foco na qualidade, segurança e economia.