Supermercado patrocina Café e Viola Americana 2025

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu o proprietário do Delta Supermercados, Alexandre Ferrato dos Santos- patrocinadora ouro do “Americana, Café e Viola “.

O evento promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, que valoriza a tradição da moda de viola e integra o Programa Conexão Cultura.

A primeira edição do evento será realizada no dia 18 de maio (domingo), das 8h às 12h, na Praça José Rampazzo, no Jardim São Paulo. O público poderá participar por meio de entrada solidária (1 kg de alimento não perecível) e contará com café cortesia.

A recepção ocorreu no Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal, com a presença dos secretários de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, e de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“Estamos muito felizes com o apoio do Delta Supermercados à estreia do ‘Americana, Café & Viola’. A empresa foi a primeira a aderir ao nosso projeto de incentivo à cultura por meio da iniciativa privada. Um gesto importante de quem já contribui com a cidade gerando emprego e renda, agora também fortalecendo nossas ações culturais e turísticas”, destacou o prefeito Chico.

Além de promover a cultura e o turismo local, o evento terá uma importante função social. Com a entrada solidária, o público contribuirá com a atuação do Fundo Social de Solidariedade de Americana. As doações são fundamentais para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Programação cultural Café e Viola

A programação contará com apresentação da banda Modo Sertão, trazendo clássicos sertanejos das décadas de 1980, 1990 e 2000, além da participação especial da violeira e cantora Giovanna Viola.

“A chegada do Delta Supermercados para fortalecer o ‘Americana, Café & Viola’, um evento tão aguardado pelas famílias americanenses, confirma que a administração Chico Sardelli e Odir Demarchi está no caminho certo. Vamos valorizar a cultura da moda de viola, celebrar o hábito de tomar um bom café ao som de música de qualidade e, ao mesmo tempo, fomentar o turismo em nossa cidade”, enfatizou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, também destacou a importância da parceria. “Americana tem construído uma forte relação com o empresariado local, fruto do trabalho da atual administração em busca de mais qualidade de vida para as famílias. A participação do Delta Supermercados engrandece esse evento idealizado pela Secretaria de Cultura e Turismo”, avaliou.

Conexão Cultura

O Programa Conexão Cultura regulamenta e promove o patrocínio de eventos que integram o Calendário de Eventos 2025, elaborado pela Secretaria de Cultura e Turismo. Empresas interessadas em apoiar iniciativas culturais podem participar, incluindo pessoas jurídicas, associações e organizações da sociedade civil.

O programa oferece aos patrocinadores visibilidade em redes sociais, materiais impressos, outdoors e veículos de imprensa, além da oportunidade de interação direta com o público nos eventos, fortalecendo sua imagem como apoiadores da cultura e do turismo local.

As cotas de patrocínio estão divididas nas categorias Ouro, Prata, Bronze e Apoiador, de acordo com o nível de investimento. Mais informações estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Americana: www.americana.sp.gov.br.

