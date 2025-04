Supermercado da região já tem pagamento por reconhecimento facial

A Payface, empresa pioneira e líder em soluções de pagamento por reconhecimento facial na América Latina, acaba de ser implementada pelo Cartão Pague Menos. A funcionalidade promete transformar a experiência de compra dos clientes da rede de Supermercados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A primeira unidade escolhida para fase piloto foi a de Nova Odessa (SP), e mais recentemente a operação se expandiu para a unidade de Campinas (SP), cidade onde a Pague Menos tem forte atuação com seis lojas, marcando um avanço significativo na experiência de compra dos consumidores ao oferecer uma forma de pagamento ágil e segura.

A solução da Payface embarcada no Cartão Pague Menos permite que os clientes realizem suas compras de maneira inédita, utilizando apenas o reconhecimento facial como meio de pagamento.

Essa tecnologia de ponta elimina a necessidade de portar cartões físicos ou dispositivos móveis, proporcionando uma conveniência incomparável no momento do checkout. Inicialmente, 22 pontos de venda da rede nas duas cidades contarão com a autenticação biométrica, totalizando 44 checkouts equipados para essa nova era de pagamentos.

O grande diferencial da solução Payface é a instantaneidade e a praticidade que oferece aos usuários do Cartão Pague Menos. Logo após a aprovação da solicitação do cartão, os clientes já podem cadastrar sua biometria facial e começar a utilizar o novo método de pagamento, dispensando a espera pela emissão do cartão físico, a criação de senhas complexas ou a necessidade de baixar e configurar aplicativos adicionais.

Reconhecimento facial e biometria

“A biometria facial no private label é uma estratégia poderosa para fortalecer o varejista e fidelizar o cliente. Ao oferecer um pagamento mais rápido, seguro e livre de atritos, ajudamos marcas a se destacarem no mercado, ao mesmo tempo, criamos uma jornada que conecta os consumidores emocionalmente à conveniência e à modernidade que esperam. Essa combinação transforma cada transação em um momento de valorização e confiança”, afirma Victor Braz, Diretor de Arranjo Fechado da Payface.

Além da comodidade para os clientes, a tecnologia traz benefícios operacionais significativos para a rede. A eliminação da necessidade de senhas reduz o volume de solicitações de recuperação, otimizando o atendimento e a satisfação do cliente. Adicionalmente, a dispensa da emissão e reemissão de cartões físicos contribui para a redução de custos operacionais e para práticas mais sustentáveis.

De acordo com Bruno Caccia Gouveia, gerente financeiro e do Cartão Pague Menos da Rede de Supermercados Pague Menos, “o sistema de pagamento facial garante proteção contra fraudes e acessos indevidos. A iniciativa contribui para a redução do uso de plástico, eliminando a necessidade de cartões físicos, além de tornar os pagamentos rápidos e eficientes, algo que garante uma melhor experiência para o consumidor”.

A expansão da tecnologia Payface para a nova loja da Pague Menos em Campinas, após o sucesso inicial em Nova Odessa, reforça o compromisso de ambas as empresas em oferecer soluções inovadoras que atendam à crescente demanda por conveniência e segurança no processo de pagamento.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado