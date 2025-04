O setor de supermercados paulista registrou um faturamento de R$ 328 bilhões em 2024, representando um crescimento real de 3% (já descontada a inflação) em relação ao ano anterior. Os dados são da APAS (Associação Paulista de Supermercados) e refletem a retomada da atividade econômica, a reorganização do consumo das famílias e uma expansão significativa no número de estabelecimentos e na geração de empregos. O setor responde por 9,7% do PIB paulista.

Somente em 2024, foram inauguradas 4.023 lojas no estado de São Paulo, resultando em um saldo positivo de 2.668 novos pontos comerciais, após o fechamento de 1.355 unidades. Entre os municípios com maior número de aberturas estão São Paulo, Guarulhos e Campinas. Por outro lado, São Paulo, Campinas e Osasco também lideraram o ranking de fechamentos de estabelecimentos no período.

Na geração de empregos, o setor criou 22 mil novas vagas em 2024, sendo 75% delas ocupadas por mulheres. O setor, que passa por diferentes ciclos, mostra-se alinhado às transformações demográficas e sociais da sociedade brasileira — em especial, ao avanço da participação feminina no mercado de trabalho. Atualmente, o setor emprega cerca de 690 mil pessoas no estado, com 34 mil vagas ainda disponíveis.

O avanço ocorre em meio a uma conjuntura internacional desafiadora. Impactos climáticos, instabilidades geopolíticas e a desaceleração de economias globais como China e Estados Unidos seguem como pontos de atenção para o setor no segundo semestre.

Sobre a APAS – Com 53 anos de tradição, a Associação Paulista de Supermercados representa o essencial setor supermercadista no estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento com a sociedade. A entidade possui 3 distritais na cidade de São Paulo e 13 regionais distribuídas estrategicamente pelo Estado.

