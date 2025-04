Supermercados da RMC (Campinas) têm 5,6 mil vagas de emprego

O setor supermercadista enfrenta desafios significativos na contratação de mão de obra.

Um levantamento conduzido pela APAS (Associação Paulista de Supermercados) revela que atualmente há mais de 5,6 mil vagas abertas na região de Campinas – 34,5 mil em todo o estado de São Paulo -, refletindo uma tendência observada em diversos segmentos da economia, como indústria, agronegócio, comércio e serviços.

Postos em Supermercados

Segundo pesquisa divulgada pela APAS, os postos vagos estão principalmente nas seguintes ocupações: operador de caixa (7.225), repositor (5.909), açougueiro (4.314), operador de frios e laticínios (3.866), empacotador (2.778), operador de hortifrúti (2.103), padeiro (1.202), estoquista (1.195), fiscal de caixa (860) e confeiteiro (739). Outras 4.228 vagas estão distribuídas entre diversas funções na área.

Piovezan recebe a visita de representantes do Paulistão Atacadista

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recepcionou em seu gabinete os representantes do Paulistão Atacadista, novo empreendimento em implantação no Município. O atacarejo pertencente ao grupo Savegnago está em construção na esquina das avenidas Bandeirantes e Pérola Byington, área central da cidade.

Com investimento de R$ 40 milhões para a implantação, o Paulistão Atacadista terá 8 mil metros quadrados de área construída em um terreno de 22 mil metros quadrados, com geração de mais de 300 empregos diretos e indiretos.

O grupo Savegnago possui 63 lojas Savegnago Supermercados, cinco lojas atacarejo Paulistão Atacadista, três lojas Savegnago Prático, quatro postos de combustíveis Autoposto Savegnago, dois Centros de Distribuição, um Centro Comercial Savegnago e um Centro Administrativo, somando mais de 12 mil colaboradores. O Paulistão Atacadista é reconhecido com as certificações Great Place to Work (GPTW) – o que destaca seu compromisso com uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação constante – e CHEP – empresa global líder em gestão e transporte com reconhecimento internacional, com certificado de sustentabilidade pelo reconhecimento do trabalho da rede na área de Logística.

A reunião no Gabinete do Prefeito contou com a presença do presidente executivo do grupo, Chalim Savegnago, do gerente comercial, Rodolfo Savegnago, além de responsáveis pela construção e membros da Administração Municipal.

