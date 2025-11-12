O suplemento natural que não vem da farmácia, mas vem em tubo: Zespri™ desafia o óbvio no mercado hortifruti

Um tubo de vitamina C que não vem da fábrica, mas da natureza. Essa é a provocação da Zespri™, maior produtora de kiwis do mundo, que decidiu reposicionar a fruta no imaginário do consumidor.

Em sua nova campanha a empresa leva aos pontos de venda tubos que lembram os clássicos suplementos de vitamina C. Só que, em vez de cápsulas artificiais, o que se encontra é o kiwi Zespri™ Vita SunGold™, doce, suculento e vibrante, capaz de oferecer em apenas uma unidade 100% da necessidade diária de vitamina C, um importante nutriente conhecido pelos consumidores como aliado no sistema imune.

A ideia é simples, mas poderosa: usar a embalagem como mídia, conceito e conversa cultural. Um gesto que evidencia as qualidades da fruta frente às alternativas fabricadas, entregando frescor, sabor e nutrição de forma natural e prazerosa.

“O tubo traduz de forma imediata o benefício da vitamina C, mas o que realmente importa é a experiência: cuidar da saúde com sabor, naturalidade e prazer no dia a dia”, afirma Regina Carmagnani, diretora de marketing da Zespri™ no Brasil.

O lançamento conta com o investimento de USD 300 mil em um ecossistema completo de comunicação: conteúdos digitais, influenciadores, ativações de consumo, materiais de merchandising, experimentação em PDV, mídia programática e OOH. A campanha busca transformar o kiwi Zespri™ Vita SunGold™ em ritual diário de imunidade e energia, em diferentes momentos, do café da manhã ao lanche dos adultos e das crianças.

Inovação em hortifrúti raramente ganha manchetes. Sem embalagens sofisticadas, sem fórmulas mágicas, o setor de frutas e vegetais parecia distante do terreno fértil da publicidade. A Zespri™ decidiu desafiar esse paradigma e explorar as oportunidades nesse setor que movimentou em 2024 US$ 25,8 bilhões com previsão de crescimento para US$ 33,6 bilhões até 2029, o que representa um aumento de 30%.

Apesar da relevância desse mercado, dados do Vigitel, do Ministério da Saúde, indicam que apenas 25% dos brasileiros consomem a quantidade mínima recomendada pela OMS de cinco porções diárias de frutas e hortaliças, um cenário que revela espaço relevante para estimular hábitos mais saudáveis.

Dados do Comtrade (banco de dados de estatística de comércio exterior), reforçam esse potencial: só em 2024 o Brasil importou 42,4 mil toneladas de kiwi sinal de que existe demanda crescente por variedade e disposição do consumidor em investir em produtos premium com alto valor nutricional.

Nesse contexto, a Zespri™ mostra que é possível responder a essa busca por saúde e bem-estar com uma proposta natural e diferenciada.

Com estreia no Brasil e no México, a campanha prepara terreno para expansão em novos mercados em 2026. O kiwi Zespri™ Vita SunGold™ reforça que, quando o assunto é vitamina C, a natureza sempre sai na frente.

