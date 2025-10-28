Moradora da Praia Azul descobriu problemas em produto ao preparar macarrão

A moradora Poliana Neves, da Praia Azul, em Americana, levou um susto ao preparar uma simples macarronada na noite desta segunda-feira (27): encontrou uma “surpresa” desagradável dentro do molho de tomate. Alguns detritos estranhos e parecendo que o produto estava mofado.

Segundo ela, a situação foi percebida somente no final do uso do produto, depois que parte do alimento já havia sido ingerida — o que causou ainda mais nojo e preocupação, principalmente porque Poliana tem um filho de apenas 1 ano.

O molho foi comprado em um grande supermercado da região. Poliana publicou um vídeo em suas redes sociais e o NM também divulgou. Mais pessoas estão entrando em contato relatando estranhamento com o mesmo produto.

A reportagem do Novo Momento tenta contato com a fabricante para obter um posicionamento. O espaço está aberto para manifestação da empresa caso a mesma queira se posicionar.