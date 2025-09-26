Um homem de 23 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (25) suspeito de roubo a uma motocicleta no Jardim Santana, em Hortolândia. A prisão foi realizada por uma equipe do 10º Batalhão de Ações Especiais (Baep) da Polícia Militar.

De acordo com informações, a prisão foi feita durante mais uma ação do programa ostensivo denominado “Ações Especiais de Polícia”, realizado na área de atuação do 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Conforme relatos, a equipe do Baep tomou ciência, via rede de rádio da corporação, sobre o roubo de uma motocicleta marca Honda e modelo CG 160, de cor azul, no Jardim Santana. O informe trazia as características dos criminosos – roupas escuras e utilizavam outra motocicleta, uma Yamaha MT 03 branca com rodas azuis. E o passageiro estava de capacete branco.

Diante dos dados, a equipe da PM iniciou um patrulhamento pelos bairros próximos. Já no Jardim Minda, eles avistaram uma motocicleta com as mesmas características informadas, mas sem placas. E ao verem a guarnição, os ocupantes da moto branca tentaram fugir por uma viela. Mas após perseguição por algumas vias do bairro, os PMs conseguiram abordar a dupla na Rua Ida Zaramella Montini, no Jardim São Camilo.

Na sequência outra equipe da Polícia Militar localizou a moto roubada escondida no meio do mato, em um local próximo de onde foi realizada a abordagem dos suspeitos. Na busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi localizado com os ocupantes da Yamaha. No entanto, a placa estava da moto estava na cintura do condutor, um homem de 23 anos. Ele alegou que a placa havia se quebrado.

O passageiro era outro homem, de 21 anos. O homem de 23 anos permaneceu preso e à disposição da Justiça. Já o passageiro foi liberado pela autoridade policial por falta de provas dos crimes. Mas o caso será investigado agora pela Polícia Civil de Hortolândia, inclusive a eventual participação de ambos no crime.