Iniciativas contemplam diferentes níveis de formação e contam com vagas abertas na região de Americana e Limeira

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está com inscrições abertas para Jovem Aprendiz, Estágio Técnico e Estágio Superior, que visam promover a formação e o desenvolvimento de novos talentos em suas unidades.

A empresa busca candidatos(as) que compartilhem do ideal de gerar um impacto positivo no mundo, possuam o mesmo propósito de renovar a vida a partir da árvore e almejam construir uma carreira promissora de maneira grande e global. A previsão é que os selecionados(as) iniciem as atividades entre fevereiro e março de 2026.

“Acreditamos em gente que inspira e transforma. Por isso, abrimos oportunidades para novos talentos por meio dos nossos programas de Estágio Técnico, Estágio Superior e Jovem Aprendiz, valorizando pessoas que queiram construir uma carreira sólida e contribuir para desenvolver soluções que impactam positivamente a vida de bilhões de pessoas no mundo. Nosso objetivo é atrair talentos da região que queiram aprender, se desenvolver e fazer parte de uma empresa que há mais de 100 anos atua com inovação e sustentabilidade”, destaca Reiner Santos, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Jovem Aprendiz

Na fábrica de Limeira, a Suzano oferece vagas para Jovem Aprendiz, que visa qualificar jovens para atuação em suas áreas industriais.

Em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), são disponibilizadas 20 vagas para o Curso de Aprendizagem Industrial (CAI) – Auxiliar de Linha de Produção. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 17 de novembro, por meio do link Página da Vaga | APRENDIZ PRODUCAO.

Requisitos: ter idade entre 18 e 23 anos; Ensino Médio completo; residir em Americana (SP); disponibilidade para trabalhar entre 8h e 17h.

Estágio Técnico

As inscrições para o Programa de Estágio Técnico 2026 podem ser realizadas gratuitamente até o dia 2 de novembro, pela plataforma Gupy, no link: https://suzanoestagiotecnico.gupy.io/.

O programa oferece 70 vagas, em diversas localidades do Brasil. Na região de Americana e Limeira, há oportunidades para estudantes dos cursos técnicos de Elétrica, Mecânica, Mecatrônica, Meio Ambiente, Papel e Celulose, Química e Segurança do Trabalho.

Requisitos: ter 18 anos ou mais; estar cursando o nível técnico no período noturno, EAD ou aos sábados; formação prevista para fevereiro de 2027 ou posterior; manter vínculo com a instituição de ensino por pelo menos um ano letivo após a admissão; ter acesso e/ou mobilidade aos locais de trabalho; e disponibilidade para estagiar seis horas por dia.

Estágio Superior

Já as inscrições para o Programa de Estágio Superior 2026 estão abertas até o dia 27 de novembro, pelo site: https://estagiosuperiorsuzano.com.br/.

São mais de 100 vagas em todo o Brasil, incluindo a região de Americana e Limeira, com oportunidades para estudantes de cursos superiores de Engenharias, Administração, Psicologia, Biologia, Geografia, Estatística, Ciência de Dados, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing e Relações Públicas. São aceitas todas as modalidades de graduações: Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo.

Requisitos: estar cursando o Ensino Superior com formação prevista entre julho de 2027 e julho de 2028; disponibilidade para atuar presencialmente, em horário comercial, nas localidades e continuar os estudos; estágio de 6 a 8 horas diárias, dependendo da posição; conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório.

A Suzano acredita que a diversidade fortalece. Por isso, todas as pessoas que atendam aos requisitos são bem-vindas, independentemente de gênero, origem, etnia, deficiência ou orientação sexual.