A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, realizou na última sexta-feira (15) um acordo de longo prazo com a Universidade de Cambridge, e uma de suas faculdades, Jesus College. Com investimento inicial de £10 milhões, a iniciativa contribuirá para o fomento à educação e pesquisa em áreas como a conservação da biodiversidade, o aprimoramento da sustentabilidade empresarial e a restauração de habitats naturais no Brasil e em outros países.

O acordo criará o Suzano Scholars Fund, um fundo de bolsas permanente em Jesus College para financiar estudantes brasileiros cursando pós-graduação na Universidade de Cambridge em áreas como meio ambiente, ecologia e conservação, formando a próxima geração de especialistas e líderes em sustentabilidade. Acadêmicos do Instituto de Pesquisa em Conservação da Universidade de Cambridge também receberão financiamento para a realização de projetos de pesquisa que explorem a interação entre sistemas humanos e naturais, em áreas como biodiversidade, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos e restauração de ecossistemas.

A colaboração também prevê que os pesquisadores terão acesso às operações globais da Suzano e suas áreas de conservação, que incluem 1,1 milhão de hectares nos biomas brasileiros Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia.

“Nosso negócio depende da natureza. Atuamos há 100 anos no mercado, mas hoje sabemos que, a menos que o mundo tome medidas urgentes para proteger a biodiversidade e frear as mudanças climáticas, enfrentaremos perdas e danos irreversíveis aos nossos ecossistemas no próximo século. Sabemos que não podemos atuar sozinhos, por isso, a partir dessa colaboração com a Universidade de Cambridge, queremos oferecer apoio a algumas das mentes mais brilhantes do mundo para a realização de pesquisas e o desenvolvimento de soluções que serão necessárias para superarmos esses desafios”, ressalta Beto Abreu, presidente da Suzano.

A reitora de Jesus College, Sonita Alleyne, reforça o potencial da colaboração para a construção de ideias que promovam a transformação no aspecto socioambiental. “Por ser uma instituição acadêmica que se destaca em sua abordagem às mudanças climáticas, estamos muito felizes em receber o Suzano Scholars Fund na Universidade de Cambridge. Nossa comunidade internacional de mais de 400 alunos de pós-graduação é vibrante e está envolvida em estudos e pesquisas em diversas áreas. Os estudantes do Brasil que desejarem cursar uma pós-graduação em áreas relacionadas ao meio ambiente, sustentabilidade, ecologia e conservação serão muito bem-vindos. Suas novas ideias e descobertas têm o potencial de causar um impacto enorme para impulsionar uma mudança social e construir um futuro mais sustentável”, enfatiza.

“Não há respostas fáceis quando se trata de conciliar as necessidades das pessoas com a proteção da natureza. Precisamos mudar rapidamente a forma como os negócios têm funcionado no mundo, mas necessitamos de ideias práticas, tecnologias, ferramentas e habilidades para tornar isso uma realidade. Estamos entusiasmados em trabalhar com a Suzano, uma companhia amplamente reconhecida como uma das maiores do Brasil em sustentabilidade empresarial, e oferecer apoio a alunos de pós-graduação de um país que está na linha de frente na proteção da biodiversidade. O investimento da Suzano financiará pesquisas importantes na Universidade de Cambridge, que ajudarão a melhorar nossa compreensão sobre como atender às ambições globais de conservação e melhorar o bem-estar das comunidades”, diz Rachael Garrett, professora Moran de Conservação e Desenvolvimento e diretora do Instituto de Pesquisa em Conservação da Universidade de Cambridge.

O professor e vice-reitor adjunto de Educação e Sustentabilidade Ambiental da Universidade de Cambridge, Bhaskar Vira, também reforça a relevância desse acordo para os resultados que virão a longo prazo. “Esta iniciativa visionária ajudará a construir fortes laços entre a Universidade de Cambridge e o Brasil, e estamos entusiasmados em formar a próxima geração de líderes ambientais que desempenharão um papel crucial na construção de um futuro mais justo e sustentável para as pessoas e o planeta”, conclui.

O acordo faz parte de uma iniciativa global mais ampla que marca o centenário da Suzano, na qual a companhia investirá até US$ 100 milhões para acelerar pesquisas e iniciativas nas áreas de conservação, mudanças climáticas e sustentabilidade empresarial, com foco particular nos ecossistemas brasileiros. Além da Universidade de Cambridge, a Suzano tem firmado parcerias de longo prazo com universidades e ONGs no Brasil e no mundo.