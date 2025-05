No mês em que se comemora o Dia das Mães (11 de maio) e o Dia da Família (15 de maio), a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global em bioprodutos a partir do eucalipto, destaca o papel transformador de pessoas participantes dos projetos sociais apoiados pela companhia e que, por meio do empreendedorismo, têm impulsionado mudanças positivas em suas comunidades, conciliando vida familiar, geração de renda e responsabilidade social.

O compromisso com o desenvolvimento social e a redução das desigualdades é parte fundamental da atuação da Suzano, que acredita na força de parcerias locais para transformar realidades de forma sustentável. “Na Suzano, acreditamos que nossas ações devem ser transformadoras não apenas para a empresa, mas também para as comunidades onde estamos presentes. Afinal, só é bom para nós se for bom para o mundo. A economia solidária é uma ferramenta poderosa para reduzir desigualdades e promover qualidade de vida, especialmente para famílias que encontram no empreendedorismo uma forma de crescer com dignidade, propósito e construir um futuro mais justo e sustentável”, cita Adriano Martins, coordenador de Relacionamento Social da Suzano.

Na região de Limeira (SP), o Espaço Sustentabilidade é um exemplo desse compromisso. A iniciativa é uma espécie de feira, que proporciona a artesãos(ãs), microempreendedores(as) e agricultores(as) familiares, participantes de projetos sociais apoiados pela empresa, a oportunidade de expor e vender seus produtos dentro da empresa, funcionando como um canal adicional de vendas e contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Camila criou cookies artesanais

Para complementar a renda, Camila Stefanie Santos Castão, moradora de Americana (SP), criou, junto com seu noivo Henrique Adriano de Carvalho, a marca Seucuki, especializada em cookies artesanais vendidos em marmitinhas de alumínio. “Encontramos na produção de cookies uma oportunidade de transformar nossos sonhos em realidade e a participação no Espaço Sustentabilidade tem sido essencial para o crescimento do nosso negócio”, comenta Camila.

Para ela, o apoio da família, sua base emocional e afetiva, desempenha um papel essencial no negócio. Sua mãe, Paula Castão, a representa nos dias em que ela ou o noivo não conseguem estar presentes no Espaço Sustentabilidade.

Para o casal, a participação no projeto tem gerado resultados positivos, com cerca de 8% do total das vendas realizadas dentro da Suzano, além da oportunidade de apresentar seus produtos em São Paulo. “Essa iniciativa é extremamente valiosa, pois com isso a Suzano incentiva, valoriza e fortalece os pequenos empreendedores da nossa região”, destaca Camila.

A valorização da diversidade está entre os compromissos da Suzano e se reflete tanto em ações externas quanto internas. A companhia apoia projetos sociais voltados ao protagonismo feminino em diversas localidades, contribuindo para sua meta de ajudar a retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030. Na região de Limeira, além de promover o Espaço Sustentabilidade, a companhia apoia o projeto Co-Labora, desenvolvido em parceria com o Instituto Terroá, que promove a inclusão social e geração de renda por meio da capacitação de agricultores(as) familiares, com foco na valorização da produção e no aumento das vendas.