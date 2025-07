Leia + sobre economia, emprego e mercado

O Instituto Aliança, em parceria com a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos, Fundação Forge e Zurich Foundation, está com inscrições abertas para uma nova turma do programa de formação profissional Rotas e Travessias em Americana, Limeira e Campinas. A iniciativa oferece cursos gratuitos para jovens de 17 a 24 anos, visando ampliar a inclusão no mercado de trabalho. Além dessa região, o projeto também abrange outras cidades do Estado de São Paulo como, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e Jacareí. De acordo com o Instituto Aliança, mais de 70% dos(as) jovens que concluem essa formação conseguem inserção no mercado de trabalho.

Com duração de três meses e realizado totalmente on-line, o curso é focado no desenvolvimento de competências socioemocionais, digitais e empreendedoras, além de preparar os(as) participantes para processos seletivos. Ao final do programa, os(as) alunos(as) que completarem a formação receberão certificado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Com o apoio a essa iniciativa, a Suzano reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e social.

Giordano Bruno Barbosa, gerente executivo de Relacionamento Social da Suzano, afirma que o apoio ao projeto está alinhado com as metas sociais da companhia. “Estamos engajados(as) com o desenvolvimento social das áreas onde temos atuação. Até 2030, a Suzano se compromete a ajudar a tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza, e a inserção profissional de jovens é um dos pilares fundamentais para que consigamos alcançar essa meta”, afirma.

O programa Rotas e Travessias tem como meta formar 800 jovens até 2025, promovendo desenvolvimento social e econômico nas comunidades atendidas, além de oferecer ferramentas para que os(as) participantes tenham mais oportunidades profissionais, contribuindo para sua autonomia e crescimento no mercado de trabalho. “Nossa metodologia não se limita à capacitação técnica; ela é um convite à transformação. Oferecemos aos(às) jovens as ferramentas necessárias para que possam construir um futuro repleto de oportunidades e autonomia. Acreditamos que, ao investir no potencial desses(as) jovens, estamos contribuindo não apenas para suas trajetórias individuais, mas também para o desenvolvimento social e econômico das comunidades em que estão inseridos(as)”, ressalta Adenil Vieira, diretora do Instituto Aliança.

Nesta edição, as aulas terão início em 17 de julho, e as inscrições podem ser realizadas até 15 de julho pelo site do Instituto Aliança. Para participar, além de se enquadrarem na faixa etária, os(as) jovens devem atender aos seguintes critérios: estar cursando o 3º ano ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública; possuir o certificado de reservista (homens); ser residente nos municípios de execução do programa; e ter o desejo de ingressar no mercado de trabalho. Para garantir o acesso à educação, os(as) participantes receberão tablets com internet, facilitando a participação nas aulas, que acontecerão em dois encontros semanais.

Em 2025, ano em que Americana celebra seus 150 anos de história, a Suzano tem ampliado sua presença no município por meio de investimentos e apoios a uma série de eventos, projetos e programas culturais, sociais e esportivos locais. Ao apoiar iniciativas como o Rotas e Travessias, que beneficiam diretamente a população da cidade, a Suzano celebra a trajetória e a identidade de Americana e fortalece os laços com a comunidade que sempre a acolheu, reforçando o compromisso da empresa em contribuir ativamente para o desenvolvimento das regiões onde tem atuação.

Serviço

Programa: Rotas e Travessias – Turma 2025

Inscrições: até 15 de julho

Link para inscrições: https://institutoalianca.org.br/rotas/

Público-alvo: jovens de 17 a 24 anos das cidades de Americana, Limeira, Campinas, São José dos Campos e Jacareí.

Metodologia: 100% on-line (empréstimo de tablet com acesso à internet)

Carga horária: 200 horas

Turno: manhã ou tarde

Início das aulas: 17 de julho

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP