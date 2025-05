A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está com oportunidades de emprego para a Unidade Limeira. As inscrições para o cargo de auxiliar de Produção estão abertas a todas as pessoas interessadas, sem distinção de gênero, idade, origem, deficiência e/ou orientação sexual, e podem ser feitas até o dia 26 de maio por meio do link: https://suzano.gupy.io/jobs/9124165?jobBoardSource=gupy_public_page

Para se candidatar é necessário ter Ensino Médio completo, residir em Americana, Santa Bárbara d’Oeste ou Nova Odessa e ter disponibilidade para trabalhar em turnos. A previsão é que as entrevistas sejam realizadas na primeira semana de junho.

Mais informações sobre as vagas, como o detalhamento da função e os benefícios ofertados pela empresa, estão disponíveis na Plataforma de Oportunidades da Suzano (https://suzano.gupy.io/).

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Os produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose; papéis para imprimir e escrever; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis sanitários e produtos absorventes; além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender à demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com mais de 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página: www.suzano.com.br.