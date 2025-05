A Suzano inaugurou oficialmente seu novo Centro de Distribuição (CD), em Americana, nesta terça-feira (13). Com um investimento de R$39 milhões, a nova estrutura foi concebida a partir da reforma do armazém de uma antiga empresa de tapetes, feita sob medida para as necessidades da Suzano.

Localizado na Avenida Afonso Pansan, às margens da Rodovia Anhanguera, o novo Centro de Distribuição reativou um local que estava ocioso, transformando um espaço subutilizado em uma área que apoiará o desenvolvimento do município. Além de revitalizar a região, o empreendimento gerou cerca de 100 postos de trabalho, entre diretos e indiretos, proporcionando novas oportunidades de emprego e aquecendo a economia local. Ainda há vagas abertas para atuação no novo CD e os(as) interessados(as) podem se candidatar pelo link: https://imediatonexway.gupy.io/.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A nova operação reforça o compromisso da companhia com Americana e com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua.

“Este Centro de Distribuição amplia nossa capacidade logística e garante maior eficiência na entrega de nossos produtos. É um marco importante no crescimento da Suzano, ao mesmo tempo em que reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento econômico local e fortalece nossos laços com a comunidade. Estamos confiantes de que esse novo CD beneficiará tanto a empresa, quanto o município. Dos postos de trabalho gerados, cerca de 60% foram ocupados por moradores de Americana. Ao gerar emprego e renda para o município e colaborar com a economia local, reforçamos nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, explica Davi Fabrício Teixeira, gerente executivo de Logística da Suzano.

Em operação desde abril deste ano, o CD de Americana foi implantado para otimizar o escoamento da produção da fábrica de Limeira, além de oferecer suporte logístico para outras unidades da companhia. A partir deste CD, são expedidas cargas de diversos tipos de papéis, tanto para o Brasil quanto para outros 90 países atendidos pela Suzano. Entre os produtos estão o Report®, utilizado para impressão e escrita, o Greenpack®, destinado a embalagens flexíveis, o Greenbag®, para sacolas; além de papéis revestidos, como o Couché Suzano®, e não revestidos, como o Alta Alvura®.

O novo Centro conta com uma área total de 82 mil m², armazém com 30 mil m² e 16 docas, funcionando ininterruptamente, 24 horas por dia e 7 dias por semana, com capacidade para estocar aproximadamente 24 mil toneladas de papel por mês.

A escolha por Americana para essa instalação ocorreu após longo estudo de alternativas. A cidade foi selecionada por sua proximidade com a fábrica de Limeira e por sua localização, que permite acesso fácil e rápido às principais cidades do interior paulista.

Inovação e sustentabilidade na logística da Suzano

Reforçando sua estratégia de alinhar crescimento operacional com responsabilidade ambiental, a Suzano projetou o novo CD com foco em inovação e sustentabilidade. A estrutura foi planejada para otimizar o fluxo logístico, o tempo de atendimento, a capacidade de armazenamento e a agilidade das movimentações dos produtos Suzano. O armazém está preparado para receber diferentes tipos de veículos e cargas, o que garante versatilidade e eficiência à operação.

O novo CD também se destaca pelas práticas sustentáveis incorporadas ao projeto. Entre as iniciativas a serem implantadas estão o sistema de captação de água da chuva, logística reversa de paletes e gestão zero resíduos para aterros. Além disso, toda a energia utilizada no local é proveniente de fontes renováveis, e parte dos equipamentos utilizados, como carretas e empilhadeiras, são elétricos, contribuindo diretamente para a redução das emissões de carbono.

Para a gestão do CD de Americana, a Suzano firmou parceria com a Imediato Nexway, que tem mais de 40 anos de história e está entre as maiores empresas logísticas do Brasil. A parceira conta com expertise em operações complexas de diversos segmentos e ostenta um portfólio de clientes com nomes de peso como Mercado Livre, Ambev e Raízen.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado