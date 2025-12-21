Investimento de R$ 490 milhões amplia oferta de matéria-prima usada na fabricação de itens absorventes

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, inicia nesta semana as atividades de sua nova linha de produção de celulose fluff, na Unidade Limeira (SP). O investimento, de R$ 490 milhões, quadruplica a capacidade total de produção de celulose fluff da Suzano, de 100 mil para 440 mil toneladas por ano.

O projeto resultou na conversão da linha de celulose da unidade localizada no interior de São Paulo em uma máquina flexível para produção de Eucafluff® e celulose de mercado. A Eucafluff® é usada na confecção de produtos absorventes e de higiene pessoal como fraldas infantis e adultas, absorventes femininos e tapetes para pets. A celulose de mercado, por sua vez, é destinada à fabricação de papel higiênico, papéis gráficos e papéis para embalagens, entre outros.

Lançada em 2015, a Eucafluff® é a primeira celulose fluff do mundo produzida a partir de eucalipto, oferecendo benefícios únicos como maior maciez e flexibilidade, que resultam em produtos mais finos, discretos e confortáveis. Seu alto poder de compactação permite reduzir o tamanho das embalagens, diminuindo o consumo de filme plástico, e os custos da indústria com transporte e armazenagem.

Produtos

Produtos feitos com 100% Eucafluff® também apresentam desempenho significativamente superior em rewet (retorno do líquido) e retenção de líquidos, garantindo maior conforto ao consumidor, que permanece com a pele seca por mais tempo. Além disso, um estudo de Análise de Ciclo de Vida realizado em 2024 indica ganhos ambientais relevantes quando o comparado ao fluff de pinheiro produzido no Sudeste dos Estados Unidos.

“Em dez anos, a Eucafluff® evoluiu de uma ideia pioneira para uma realidade global. Agora, com a expansão da nossa capacidade produtiva, estamos mais preparados para atender à crescente demanda e apoiar nossos clientes globalmente na criação de produtos inovadores e sustentáveis”, afirma Guilherme Melhado Miranda, diretor global de Fluff e Soluções de Fibras da Suzano.

Essa expansão reforça o compromisso da Suzano com excelência operacional, sustentabilidade e inovação, alinhado à estratégia da companhia de oferecer soluções renováveis para substituir materiais de origem fóssil.