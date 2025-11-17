Iniciativa integra ciência, articulação com diferentes atores e metas globais para impulsionar soluções frente aos desafios da biodiversidade

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, acaba de lançar sua Estratégia de Natureza, iniciativa que reafirma o compromisso da companhia e como esse tema orienta a tomada de decisões. As operações da Suzano dependem diretamente da natureza, e a empresa reconhece que sua longevidade e capacidade de inovar estão intrinsecamente ligadas à saúde dos ecossistemas. Por isso, a natureza passa a ocupar um papel ainda mais estratégico na visão do negócio.

A Estratégia de Natureza, construída em parceria com a IUCN, é baseada na ciência e orientada pela hierarquia de mitigação: evitar, reduzir, restaurar e transformar. Essa abordagem permite prevenir impactos, minimizar riscos e promover a regeneração dos ecossistemas.

Com o apoio da IUCN, a Suzano aplicou de forma pioneira a métrica STAR, ferramenta que permitiu mapear áreas sensíveis nos territórios onde atua, identificar espécies ameaçadas e estabelecer prioridades de ação para reduzir o risco de extinção delas. O monitoramento de biodiversidade realizada há décadas pela empresa revelou a presença de 125 espécies ameaçadas, das quais 24 foram selecionadas como foco de atuação com base em critérios técnicos.

Esse modelo estruturado em parceria com a IUCN trouxe rigor científico e metodologias inovadoras ao processo, que foi publicado por meio do estudo de caso da Suzano no Congresso da IUCN, que aconteceu no início de Outubro. As lições aprendidas foram fundamentais para a consolidação da metodologia RHINO (Rapid High-Integrity Nature-positive Outcomes), que orienta empresas a agirem de forma concreta e mensurável para a conservação da biodiversidade. A evolução das análises internas para a construção da Estratégia de Natureza da Suzano abrangeu os 2,9 milhões de hectares de áreas próprias da empresa, número que se expande para cerca de 10 milhões de hectares quando considerada a escala das bacias hidrográficas analisadas. Esse modelo resulta na ampliação do olhar para além dos limites operacionais da empresa e reforça o compromisso com a conservação em escala de paisagem.

”Nós sabemos que o cenário global é desafiador: 75% dos ecossistemas terrestres já foram alterados pela ação humana e cerca de 25% das espécies avaliadas estão ameaçadas de extinção, de acordo com o World Economic Forum. Esses números representam riscos concretos para a sociedade e para os negócios. Para a Suzano, garantir a integridade da natureza significa garantir a resiliência do nosso negócio e das comunidades com quem nos relacionamos”, diz Giordano Automare, Gerente Executivo de Sustentabilidade da Suzano.



A Estratégia de Natureza foi construída de forma a estar alinhada também aos compromissos de longo prazo que foram assumidos anteriormente pela Suzano, como a conexão de 500 mil hectares de fragmentos florestais por meio de corredores ecológicos e o aumento da disponibilidade hídrica em bacias críticas nas áreas de atuação da empresa. Esses objetivos estão também alinhados às metas globais do Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal e à construção de uma economia regenerativa.



Além da IUCN, a construção da Estratégia de Natureza envolveu mais de 25 stakeholders, incluindo especialistas, representantes do governo, academia, ONGs e comunidades locais. Essa escuta ativa garantiu legitimidade e diversidade de perspectivas para as ações propostas.