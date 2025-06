Suzano – mulheres em cargos de liderança

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está bem próxima de alcançar uma das metas estabelecidas em sua jornada de Diversidade, Equidade e Inclusão: alcançar 30% de mulheres em cargos de liderança (gerência e superiores) até o final de 2025. Em 2024, a companhia alcançou 27,3% de mulheres nessas posições, refletindo a efetividade de suas ações estratégicas e programas internos voltados para o desenvolvimento e retenção de talentos femininos.

Ao longo de 2024, a companhia registrou aumento no número de mulheres promovidas. Do total de admissões para posições de gerência e cargos superiores, 40% foram de mulheres, um avanço em relação aos 33% registrados em 2023. Somente para cargos de gerência funcional, 38% das promoções foram de mulheres, índice também superior aos 25% registrados em 2023.

“A igualdade de gênero e a diversidade são valores essenciais para a Suzano, integrados aos nossos Direcionadores de Cultura. Em 2020, reafirmamos esse compromisso por meio das nossas metas de longo prazo, pois acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo. Trabalhamos continuamente para ampliar a representatividade feminina, desde a atração de talentos até a formação de lideranças, com foco em capacitação, desenvolvimento e promoção interna. Nosso objetivo é garantir que as mulheres tenham cada vez mais espaço nas indústrias e no setor florestal”, afirma Ana Luiza Giacon de Miranda, Gerente de Qualidade e Meio Ambiente.

A empresa também registrou resultados positivos em suas iniciativas de recrutamento e promoção em 2024. Nos programas de Estágio, 64% das contratações foram de mulheres; nos programas de Trainees e Jovens Executivos, o índice de mulheres contratadas foi de 57%; e no programa Jovem Aprendiz, 56% das vagas também foram ocupadas por mulheres.

Unidade de Limeira

Simone Aparecida Marques Alves é uma das mulheres que faz história dentro da empresa. Ela ingressou na Suzano em 2020, como analista de Planejamento de Manutenção, e hoje se orgulha do fato de ter sido a primeira mulher a ocupar o cargo de supervisora de Manutenção na fábrica de Limeira.

Superando desafios e redefinindo paradigmas em um ambiente industrial, tradicionalmente masculino, sua história é um exemplo inspirador de como proatividade, aprendizado contínuo e propósito podem impulsionar uma carreira de sucesso.

“Ser a primeira mulher supervisora de Manutenção na Unidade Limeira é um marco significativo que me enche de orgulho diariamente. A empresa contribuiu muito com meu aprendizado ao longo dos anos e sempre proporcionou oportunidades para o meu desenvolvimento. Espero avançar cada vez mais em minha trajetória dentro da companhia, inspirando mulheres a alcançar posições de liderança e contribuindo para o sucesso da equipe e da organização”, comenta.

Para avançar em direção à meta de alcançar 30% de mulheres em cargos de liderança, a Suzano realiza ações contínuas para ampliar a participação feminina, com foco na atração, retenção e desenvolvimento de talentos em posições estratégicas e operacionais.

Entre os destaques estão o Programa Cultivar, que capacita mulheres para atuar nas operações florestais da empresa com possibilidade de contratação ao final do treinamento, e o D+, que visa acelerar o desenvolvimento de mulheres e pessoas negras para cargos de liderança. Em 2024, mais de 200 pessoas foram impactadas por essa jornada, sendo 66% mulheres, por uma jornada de desenvolvimento que incluiu mentoria, workshops e exposição a oportunidades internas.

Mais detalhes sobre a evolução dessa meta e de outros compromissos da Suzano, podem ser consultados no Relatório de Sustentabilidade, disponível para consulta por meio do link www.suzano.com.br/relatorio2024.

Mais notícias da cidade e região