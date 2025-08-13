Evento estimula parcerias comerciais, fortalece a cadeia produtiva e impulsiona a economia local

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, será uma das empresas âncoras da Rodada de Negócios promovida pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em Limeira, nesta quinta-feira, dia 14. A participação reforça o compromisso da companhia com o fortalecimento da economia regional e o estímulo à cadeia produtiva local.

O evento reunirá empresas de diversos portes e setores, criando um ambiente propício para o estabelecimento de novas parcerias comerciais. Com programação das 14h às 18h, no Nosso Clube, a rodada contará com a participação de 25 empresas âncoras compradoras e mais de 115 fornecedoras de diversas regiões do Estado de São Paulo. As reuniões terão duração de 10 minutos, em uma dinâmica intensiva voltada à geração de negócios.

A presença da Suzano está alinhada à sua estratégia de atuação sustentável e de valorização do empresariado local nas regiões onde opera. Durante o evento, fornecedores, especialmente os de pequeno e médio portes, terão a oportunidade de apresentar seus produtos e serviços diretamente à companhia.

Oportunidade

“A Rodada de Negócios é uma excelente oportunidade para fortalecer o comércio regional e estimular a geração de empregos por meio de conexão com fornecedores locais. Essa participação está alinhada ao nosso direcionador de gerar e compartilhar valor, contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos”, afirma Marco Antônio Fuzato, diretor de Operações Industriais da Suzano na Unidade Limeira.

O Ciesp realiza Rodadas de Negócios desde 2009, iniciativa que já movimentou mais de 500 milhões de negócios em todo o Estado. Esta edição marca o retorno do evento a Limeira, após nove anos. A última rodada na cidade foi realizada em 2016.

“Estamos otimistas com essa retomada após nove anos e com grande expectativa de geração de novos negócios para os participantes, especialmente pela presença de empresas de grande porte, como a Suzano, que despertam o interesse dos fornecedores e contribuem significativamente para o sucesso do evento. Nem sempre os pequenos e médios empreendedores têm acesso direto a essas companhias, e a rodada cria esse ambiente propício para conexões. Essa aproximação gera oportunidades reais de negócios, sendo bem produtivo para todos”, destaca Eduardo Francisco, gerente regional do Ciesp Limeira.

Além de fomentar o ambiente empresarial, a Rodada de Negócios promove a troca de experiências, informações e conhecimentos sobre tecnologias, tendências de mercado e boas práticas de gestão. Essa interação estimula a inovação, aprimora a qualidade dos produtos e serviços e contribui para o aumento da competitividade das empresas, com reflexos positivos na geração de empregos, ampliação da renda e atração de investimentos para a região.