A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, alcançou uma redução histórica de 61% no número de incêndios em suas áreas de plantio em 2024, em comparação ao ano anterior. Somente no Estado de São Paulo, a redução foi de 59%. O dado reforça o trabalho de prevenção e combate aos incêndios florestais mesmo diante das condições climáticas extremas, que envolveram altas temperaturas e estiagem prolongada. As informações constam no Relatório Anual de Sustentabilidade 2024, que acaba de ser divulgado pela empresa e está disponível para consulta por meio do link www.suzano.com.br/relatorio2024.

O ano de 2024 foi um dos mais desafiadores para o Brasil em termos de incêndios florestais, com um aumento geral de 46,5% no número de focos em relação ao ano anterior, segundo dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). “Conseguimos alcançar essa redução histórica em meio a uma das piores ondas de incêndios florestais do Brasil. Isso foi possível graças aos nossos esforços contínuos e integrados, incluindo investimentos em tecnologia de ponta e treinamento das equipes, à eficácia de nossas ações preventivas e nossa agilidade em responder às emergências. Com isso, fortalecemos nosso compromisso de renovar a vida a partir da árvore, conservar a biodiversidade e melhorar a qualidade de vida das comunidades ao nosso redor”, comenta Luiz Ribeiro Bueno, Gerente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Suzano.

Para minimizar o impacto das queimadas em suas áreas de plantio, a Suzano intensificou o uso de tecnologia. Com ferramentas avançadas de modelagem matemática para previsão de riscos e equipamentos de monitoramento de última geração, a empresa conseguiu ampliar a assertividade e agilidade nas identificações dos focos de incêndio e reduzir significativamente o tempo de resposta às ocorrências. Atualmente, os atendimentos levam, em média, 30 minutos entre a detecção e a extinção do fogo, inclusive no período noturno. Essa rapidez na resposta foi crucial para a redução no número de queimadas registradas nas áreas florestais da empresa no último ano.

Também em 2024, a empresa ampliou a infraestrutura de monitoramento das áreas florestais em tempo real, com a instalação de novas torres de observação, com câmeras de alta resolução dotadas de Inteligência Artificial para o reconhecimento automático de fumaça. Atualmente, a Suzano conta com 133 torres espalhadas por suas áreas florestais no Brasil, sendo 22 delas no Estado de São Paulo. Instaladas em pontos estratégicos, as torres de observação operam com energia solar, têm um raio de alcance de 15 km, com cobertura 360° e transmitem imagens 24h por dia à Central de Monitoramento da companhia, proporcionando vigilância contínua. Assim que um foco de fogo é detectado, a Brigada da Suzano mais próxima é acionada para que o controle seja realizado, evitando que se transforme em um incêndio de grandes proporções.

Além disso, já estão em testes diversas outras tecnologias para implementação no próximo ano, dentre elas, o drone de longo alcance que possibilitará de forma preventiva a identificação de focos de incêndios florestais. Essa tecnologia possibilita uma detecção rápida e precisa, contribuindo para uma resposta mais eficaz. Além disso, os drones auxiliam na tomada de decisões estratégicas e no planejamento das operações de combate ao fogo. Com autonomia de voo de até 60 km e longa duração de voo, esse drone é equipado com câmera térmica, fornecendo dados valiosos para o monitoramento em tempo real.

A companhia também investiu na modernização de sua frota, ao equipar parte da sua frota com internet satelital veicular. Essa tecnologia permite o monitoramento em tempo real, garantindo conectividade constante, otimizando a comunicação e a coordenação das equipes de campo, especialmente em áreas remotas, durante o combate a incêndios.

Atuação com as comunidades

A preservação ambiental é uma prioridade para a Suzano, especialmente diante do cenário global de mudanças climáticas, que tem intensificado as ocorrências de queimadas. Por isso, além de suas áreas de plantio, a companhia também atua ajudando a combater incêndios, com equipes e maquinários necessários, em áreas vizinhas e reservas florestais próximas.

Por meio do programa “Guardiões da Floresta”, desenvolvido pela área de Inteligência Patrimonial, a Suzano promove uma atuação preventiva e cooperativa junto a comunidades vizinhas e escolas rurais, visando reforçar a educação ambiental e promover a conscientização de todos sobre a importância da proteção às florestas e da promoção de práticas sustentáveis.

Por meio do programa Guardiões da Floresta, desenvolvido pela área de Inteligência Patrimonial, a Suzano promove ações preventivas e colaborativas para fortalecer a preservação ambiental e a proteção de suas áreas. A iniciativa estreita laços com as comunidades vizinhas, especialmente escolas rurais, incentivando a conscientização e o engajamento local. Em 2024, o projeto alcançou 15 escolas, com a participação de aproximadamente 1.100 alunos(as), realizou mais de 13 mil interações com moradores(as) das comunidades vizinhas e impactou cerca de 28 mil pessoas.

O programa conta com um canal gratuito pelo número 0800 203 0000, disponível para chamadas e mensagens via WhatsApp, recebendo denúncias de incêndios florestais e outras ocorrências ambientais.