Resumo Público do Plano de Manejo Florestal da companhia traz dados sobre conservação, produção florestal e atuação social em 114 municípios

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, registrou a restauração de mais de 1,7 mil hectares de Mata Atlântica em 2024. O dado integra o Resumo Público do Plano de Manejo Florestal 2025 da Unidade de Negócio Florestal de São Paulo (UNF-SP), documento que consolida informações sobre conservação ambiental, manejo florestal, segurança, monitoramento e relacionamento com comunidades em 114 municípios de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde se concentram mais de 98% das áreas manejadas pela companhia. O documento completo está disponível no site da Suzano no link: https://bit.ly/4qlmjjI.

“Nosso propósito de renovar a vida a partir da árvore reflete o compromisso em desenvolver soluções sustentáveis com base em recursos renováveis. A restauração ecológica realizada em 2024 integra práticas contínuas de manejo florestal responsável, fundamentais para equilibrar produtividade, conservação ambiental e relacionamento com comunidades. O Resumo Público do Plano de Manejo é uma ferramenta central para garantir transparência e orientar os próximos ciclos”, afirma Mariana Appel, gerente de Sustentabilidade na Suzano.

A UNF-SP administra uma base florestal de aproximadamente 382 mil hectares, dos quais 143 mil hectares são destinados exclusivamente à conservação da biodiversidade, o equivalente a 37% das áreas florestais da empresa. As ações de restauração priorizaram Áreas de Preservação Permanente (APP), com suporte de tecnologias avançadas, como o Sistema LiDAR (Light Detection and Ranging), que realiza o escaneamento da superfície terrestre e gera modelos tridimensionais da vegetação, permitindo caracterização precisa da estrutura e do uso do solo. O monitoramento é reforçado por imagens de satélite, sobrevoos com drones e inspeções periódicas em campo conduzidas por equipes especializadas.

Áreas de Alto Valor de Conservação e monitoramento da fauna

A companhia mapeou 23 Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC), que somam mais de 10 mil hectares e reúnem atributos ambientais, sociais e de serviços ecossistêmicos considerados críticos, como ecossistemas raros, recursos hídricos essenciais e habitats de espécies ameaçadas, além de locais com relevância cultural e comunitária.

O Plano também apresenta resultados do Programa de Monitoramento de Fauna, que registrou em 2024 240 espécies de aves, 47 de mamíferos, 20 de anfíbios e 4 de répteis, incluindo espécies ameaçadas como muriqui-do-sul, onça-parda e mico-leão-preto. Para proteger esses habitats, a Suzano mantém brigadas especializadas em combate a incêndios florestais, sistema de monitoramento via satélite e 19 torres equipadas com câmeras de alta definição para vigilância contínua.

Manejo sustentável e impacto social

O manejo florestal responsável, adotado pela UNF-SP, busca equilibrar produtividade e preservação ambiental, assegurando a continuidade dos serviços ecossistêmicos e a sustentabilidade do negócio. Toda a produção é baseada em plantios renováveis de eucalipto, com rastreabilidade garantida pelas certificações FSC® e PEFC (NBR 14789), assegurando conformidade com padrões internacionais de manejo florestal.

Além dos aspectos ambientais, o manejo florestal responsável também gera impactos sociais positivos. Em 2024, a companhia investiu em projetos que beneficiaram 70 municípios e mais de 960 localidades, com foco em educação, geração de renda e inclusão produtiva. No mesmo período, a UNF-SP foi responsável pela geração de mais de 4.500 empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico regional.

A divulgação do Resumo Público reforça o compromisso da Suzano com a transparência e a melhoria contínua, sendo um elemento fundamental para a manutenção das certificações FSC® (FSC-C009927) e PEFC (PEFC/28-23-26). Esses selos asseguram que o manejo florestal atende a rigorosos critérios ambientais, sociais e trabalhistas, promovendo a proteção da biodiversidade, o uso responsável dos recursos hídricos, condições seguras de trabalho e o diálogo permanente com as comunidades.