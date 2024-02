T Martins vai seguir Chico e deve vir a vereador

O vereador Tiago Martins (PV) vai seguir o prefeito Chico

Sardelli (sem partido) e tentar um terceiro mandato de vereador na Câmara de Americana este ano. Seu nome já foi cogitado no MDB do ex-prefeito Omar Najar, mas o caminho para este ano deve ser o mesmo PL de Sardelli.

AMIGO DOS EX– Amigo dos ex-prefeitos Omar Najar e Diego De Nadai, Martins foi candidato a deputado estadual pelo PV em 2022, mas acredita que a federação do partido com o PT gerou dificuldade de entendimento por parte do eleitorado.

Depois de eleger 3 vereadores e o prefeito Chico em 2020, o PV em Americana deve ficar esvaziado nestas eleições. PT e PCdoB, os outros partidos da federação, deverão encontrar novas lideranças para compor o novo PV, agora alinhado mais à esquerda e com espaço no governo federal.

