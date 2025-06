Tablets e computadores retirados de escolas de Nova Odessa por falta de pagamento

Os alunos de escolas municipais mantidos pela Prefeitura de Nova Odessa estão sem tablets e equipamentos de informática. Isso porque, após 10 meses de atrasos em pagamentos por parte da Administração Municipal, a empresa responsável pela prestação do serviço recolheu os itens das unidades escolares. O assunto foi debatido na sessão da Câmara Municipal realizada na segunda-feira (16).

O vereador André Faganello (Podemos) trouxe o tema à pauta e criticou durante a Prefeitura. “O quê está acontecendo com a Educação de Nova Odessa?”, questionou. “Nas últimas semanas aconteceram coisas que nunca vimos no município. Todos os computadores e os tablets foram retirados”, apontou. Na segunda-feira, a informação era de saída dos itens das escolas Vereador Avelino Xavier Alves (Poneis), Prefeito Simão Welsh e Haldrey Michele Bueno.

Posteriormente, os equipamentos foram retirados de todas as unidades municipais. “As crianças não vão mais fazer a atividade de leitura porque eram realizadas com tablets. A Secretaria de Educação simplesmente mandou elas improvisarem. Pra suprir essa atividade com as crianças”, criticou Faganello. “Antes de tirar esses tablets por falta de pagamento alguém se preocupou pelo menos de fazer um estudo de impacto que vai dar ao estudo dessas crianças. O quanto essas crianças vão perder”, ponderou.

O parlamentar argumenta que haverá perda de conteúdo pedagógico aos estudantes municipais. “Uma educação que esse ano já caiu no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e vai continuar fazendo isso”, acrescentou Faganello. “Eu pergunto pras mães: o quê foi mais importante? Gastar 600 mil reais em ovos de Páscoa ou agora? Seu filho ficar até o final do ano sem os computadores por falta de pagamento?”, indagou. “A prioridade dessa administração não é a mesma de que todo mundo precisa”, completou.

Em maio de 2023, a Prefeitura divulgou a entrega de 210 novos computadores (desktop) e 35 novos laptops. A informação era que a Educação Municipal passava a contar com 665 equipamentos no total. A reportagem solicitou o posicionamento oficial da Prefeitura, através da Diretoria de Comunicação, e disponibiliza o espaço para a manifestação da administração do governo do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD).

A Prefeitura de Nova Odessa mantém 26 unidades na Rede Municipal de Educação, que atendem atualmente a cerca de 5,3 mil alunos com idades de zero a 10 anos – mais os jovens e adultos da EJA (Educação de Jovens e Adultos). São 13 unidades de Creche, Berçário e Pré-Escola e 12 de Pré-Escola e Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano).

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP