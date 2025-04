A vereadora Talitha De Nadai (PDT) protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Americana questionando a prefeitura sobre todos os serviços disponíveis para diagnóstico, tratamento e combate ao câncer na rede pública municipal de saúde.

“O objetivo principal do requerimento é entender sobre os tratamentos ofertados pela rede de saúde de Americana, garantindo assim uma estratégia eficiente de melhoria no sistema, com a busca por mais exames e profissionais, garantindo que o cidadão tenha a devida atenção e o correto tratamento no menor tempo possível”, afirma.

Talitha questiona no requerimento quais os tratamentos disponíveis na rede municipal de saúde para o câncer. onde são feitos esses tratamentos e acompanhamentos de pacientes com câncer e quantos estão cadastrados hoje no município. Também pergunta, em casos de tratamentos não contemplados pela cidade, como é feito o direcionamento dos pacientes e se existem pacientes aguardando atendimento para iniciar o tratamento do câncer.

Com relação a pacientes já diagnosticados, pergunta ainda se existe disponibilidade de tratamentos com equipe multidisciplinar, se existe algum atendimento de atenção para as famílias desses pacientes e quais campanhas são feitas pela cidade para a prevenção da doença.