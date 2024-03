Irmã do ex-prefeito Diego De Nadai, a pré-candidata Talitha

usou as redes para atrair americanenses para se filiarem ao PDT, sua nova casa. Hoje na direção do partido, ela foi candidata a prefeita em 2020.

Talitha está no Top3 do PDT, que deve receber o vereador Gualter Amado e o ex-vereador Marco Kim.

MULHERES- Além de pedir a filiação de seus seguidores, TDN faz pedido mais específico para mulheres. Todos os partidos precisarão ter pelo menos 6 candidatas afim de contemplar a cota de 30% nas chapas em Americana, que terão no máximo 20 candidatos este ano.

