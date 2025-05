Talitha De Nadai vai ao Palácio dos Bandeirantes buscar verbas pra Americana

A vereadora Talitha De Nadai (PDT) esteve nesta quarta-feira (7) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para uma reunião com o assessor técnico da Casa Civil do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ricardo Molina. O encontro teve como objetivo a busca por recursos para a cidade nas áreas do Esporte e especialmente a Saúde.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante a visita, a vereadora solicitou a vinda de um projeto de Esporte para o município e também falou sobre reuniões que serão agendadas para a Comissão Especial de Acompanhamento das ações voltadas ao tratamento e prevenção do câncer em Americana.

Talitha pede Melhorias

“A reunião foi muito produtiva. Estou empenhada em trazer melhorias para Americana, especialmente na Saúde de nossa cidade, e recursos serão fundamentais para o atendimento à população”, afirmou Talitha De Nadai.

Além da vereadora, assessores e o presidente do partido Republicanos, Adriano Panin, estavam presentes na visita.

Leia + sobre partidos política regional