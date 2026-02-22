Mutirão da Prefeitura nesta semana também priorizou ruas residenciais dos bairros

Nesta semana, as equipes da Prefeitura de Hortolândia concluíram mais uma etapa da Operação Tapa-Buraco em ruas e avenidas de 16 bairros da cidade. O trabalho foi realizado em ruas residenciais e que dão acesso às vias mais movimentadas além das avenidas Santana (Pq. Ortolândia) e Sabina Baptista de Camargo, no Jardim Novo Ângulo, trecho localizado entre o Paço Municipal e o Parque Socioambiental Remanso das Águas e na marginal da avenida da Emancipação (Jardim Santa Rita de Cássia), no acesso para a Ponte da Esperança (estaiada). De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, nesta época mais chuvosa, a demanda aumenta e a ação também evita o surgimento de erosões no solo.

“Tudo acontece seguindo um cronograma elaborado especialmente e antes das equipes saírem às ruas. Por dia de trabalho, são consertados de 80 a 100 buracos, dependendo da demanda. A população também contribuir descartando, de maneira regular e gratuita, entulho e restos de construção em um dos Pontos de Entrega Voluntária (PEV), distribuídos em diferentes regiões da cidade. Ao descartar estes materiais e lixo nas ruas, as redes subterrâneas de esgoto e águas pluviais são impactadas pelo volume de água das chuvas, sofrendo entupimentos e obstruções que causam estes buracos e erosões”, explicou o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panicio, o Mercadão.

Desde o começo da semana a Operação Tapa-Buraco também aconteceu em ruas do Jardim Terras de Santo Antônio, Jardim Santa Esmeralda, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Jardim Amanda, Jardim Nova Hortolândia, Vila Real, Jardim Santiago, Jardim Nova Europa, Residencial Maria de Lourdes, Jardim Santa Clara, Jardim São Sebastião, Jardim Minda e Jardim Santana.