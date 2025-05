O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou na semana passada a construção de 114 unidades habitacionais destinadas a famílias de baixa renda em Nova Odessa. Inicialmente previsto para 100 unidades, o projeto foi ampliado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Nova Odessa, na figura do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD), e o Governo do Estado, via CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo).

As 114 unidades serão edificadas em uma área pública municipal no Jardim das Palmeiras, sendo parte integrante do Programa “Casa Paulista”. O diretor de Habitação do Município, Diego Feitoza, participou da cerimônia de anúncio realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas anunciou a construção de 22,7 mil novas moradias em 148 cidades paulistas, com um investimento total de R$ 2,1 bilhões.

CDHU

As unidades de Nova Odessa fazem parte das 9.599 a serem licitadas pela CDHU. Além disso, a modalidade CCI (Carta de Crédito Imobiliário) permitirá a construção de mais 13.115 unidades, incluindo 37 no Jardim dos Ipês, também em Nova Odessa, facilitando a aquisição de imóveis por famílias da região.

Diego Feitoza destacou que essa ampliação de unidades habitacionais resultou do fortalecimento do diálogo entre o Prefeito Leitinho e o Governo do Estado, representando um avanço no convênio com a CDHU. “Essa conquista representa mais dignidade para as famílias novaodessenses que aguardam a oportunidade de realizar o sonho da casa própria”, ressalta.

Recentemente, técnicos da CDHU realizaram uma sondagem complementar no Jardim das Palmeiras para iniciar a fase de projeto do novo conjunto habitacional, com a licitação das obras prevista em seguida. Importante ressaltar que, nesta fase, ainda não estão abertas inscrições ou cadastramentos para as futuras unidades.

Além das habitações pela CDHU, a modalidade de Carta de Crédito envolve a construção de 37 unidades no Jardim dos Ipês. Esta modalidade visa atender famílias com maior vulnerabilidade social e não é diretamente administrada pelas prefeituras, mas sim entre construtoras e o Governo do Estado, oferecendo uma carta de crédito de R$ 10 mil para a compra de apartamentos.